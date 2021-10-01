СМИ утверждают, что Саакашвили в Украине: его команда ждет на митинге в Грузии

Споры относительно настоящего месторасположения Михеила Саакашвили не утихают последние несколько дней. Все из-за того, что политик пообещал вернуться в Грузию, где ему грозит арест.

Однако СМИ заявили, что руководитель Национального совета реформ якобы находится в Украине.

Важно Спикер грузинского парламента заявил, что Саакашвили в Грузии нет, а его видео – фейк

Саакашвили находится в Украине

Как рассказали источники, близкие к Госпогранслужбе, Михаил Саакашвили границу Украины в последнее время не пересекал. Еще один источник утверждает, что Саакашвили утром 1 октября находился в Лесниках, где расположен его дом. Оттуда политик направился в Киев.

Или все же в Грузии

24 канал не имеет официального подтверждения этой информации.

Ранее глава Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш подтвердила информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.

Михаил Саакашвили сейчас находится в Грузии. Я, как руководитель его офиса, могу это подтвердить,

– заявила Барабаш.

А один из членов "Единого национального движения" Мурман Думбадзе рассказал, что Саакашвили появится на публике в Грузии вечером 2 октября, как только в стране завершится голосование на местных выборах.

Его ждет вся Грузия, – Думбадзе

Член "Единого национального движения" добавил, что Саакашвили ждет вся Грузия.

"Он в Грузии. В эти минуты он находится в Батуми. Он сделал серьезное заявление, он сдержал свое обещание (приехать в Грузию – 24 канал)", – добавил Думбадзе.

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Возвращение Саакашвили в Грузию

Саакашвили 27 сентября приобрел билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.

Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и сейчас находится в Батуми.

В то же время в Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что третий президент не пересекал границу страны.

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины. На родине ему грозит арест.