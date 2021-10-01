СМИ утверждают, что Саакашвили в Украине: его команда ждет на митинге в Грузии
Источник:Интерфакс-Украина
Споры относительно настоящего месторасположения Михеила Саакашвили не утихают последние несколько дней. Все из-за того, что политик пообещал вернуться в Грузию, где ему грозит арест.
Однако СМИ заявили, что руководитель Национального совета реформ якобы находится в Украине.
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Саакашвили находится в Украине
Как рассказали источники, близкие к Госпогранслужбе, Михаил Саакашвили границу Украины в последнее время не пересекал. Еще один источник утверждает, что Саакашвили утром 1 октября находился в Лесниках, где расположен его дом. Оттуда политик направился в Киев.Обратите внимание! 24 канал не имеет официального подтверждения этой информации.
Или все же в Грузии
Ранее глава Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш подтвердила информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.
Михаил Саакашвили сейчас находится в Грузии. Я, как руководитель его офиса, могу это подтвердить,
– заявила Барабаш.
А один из членов "Единого национального движения" Мурман Думбадзе рассказал, что Саакашвили появится на публике в Грузии вечером 2 октября, как только в стране завершится голосование на местных выборах.
Его ждет вся Грузия, – Думбадзе
Член "Единого национального движения" добавил, что Саакашвили ждет вся Грузия.
"Он в Грузии. В эти минуты он находится в Батуми. Он сделал серьезное заявление, он сдержал свое обещание (приехать в Грузию – 24 канал)", – добавил Думбадзе.
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Возвращение Саакашвили в Грузию
- Саакашвили 27 сентября приобрел билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.
- Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и сейчас находится в Батуми.
- В то же время в Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что третий президент не пересекал границу страны.