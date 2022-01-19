СМИ узнали о собственности тайной племянницы Путина

Журналисты-расследователи выяснили, что супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева – двоюродная племянница Путина. Женщина известна тем, что является владелицей одной из крупнейших угольных компаний России.

Как утверждают авторы расследования, девичья фамилия Цивилевой – Путина, а ее отец – двоюродный брат президента России.

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Кто такая Анна Цивилева

Журналисты говорят, что женщина родилась в Иваново и в 1990-х годах работала психиатром в местном психиатрическом стационаре. После того как Владимир Путин вступил в должность президента России, женщина переехала в Москву и занялась поставкой медицинского оборудования. В 2007 году она стала женой Сергея Цивилева.

А уже в 2012 году семья Цивилевых стала владельцами доли в угольной компании "Колмар". И это несмотря на то, что никто из супругов не был замечен в угольном бизнесе. Более того, денег, которые зарабатывали супруги, им бы точно не хватило для покупки компании.

Где супруги взяли деньги

По данным издания, они получили актив от друга президента, бизнесмена Геннадия Тимченко – к этому моменту ему принадлежали 60% "Колмара".

В прошлом у "Колмара" были огромные финансовые трудности, однако в последние годы компании начало оказывать помощь государство,

– рассказывают журналисты.

После перехода под контроль Цивилева компания получила из бюджета 11 миллиардов рублей прямой поддержки, а также льготный кредит на 4 миллиарда рублей и налоговые преференции.

Цивилев стал губернатором Кемеровской области в 2018 году после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.

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Издание отмечает, что история Цивилевых – лишь один из примеров феодальных обычаев в современной России. Ведь близкие родственники Путина нередко оказываются владельцами ценных компаний и активов.

Что известно о проекте "Агентство" Он был создан Романом Баданиным, в прошлом возглавлявшим известные российские СМИ: РБК, телеканал "Дождь", "Проект". Издание "Проект", занимающееся расследованиями, не раз подвергалось преследованиям. 15 июля 2021 года Генпрокуратура России объявила американскую компанию Project Media, Inc, занимающуюся издательством "Проекта", "нежелательной организацией". Пятерых журналистов издания, в частности Баданина, внесли в список "иностранных агентов"

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