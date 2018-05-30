СМИ: глава МИД России Лавров скоро посетит КНДР

В ближайшее время министр иностранных дел России Сергей Лавров может осуществить официальный визит в КНДР. Однако дата и цель его визита не сообщается.

Об этом со ссылкой на северокорейские СМИ пишет Reuters. Читайте также: В России выдвинули Украине очередное циничное обвинение из-за выхода из СНГ "В среду северокорейское государственное информационное агентство сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров скоро посетит КНДР по приглашению министра иностранных дел страны Ри Йонг Хо", – утверждает издание. Напомним, 24 мая Дональд Трамп объявил об отмене саммита США и КНДР, а уже 26 мая лидеры Северной и Южной Корей провели незапланированную встречу. Впоследствии Ким Чен ИН заявил, что саммит между КНДР и США все таки должен состояться.