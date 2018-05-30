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СМИ: глава МИД России Лавров скоро посетит КНДР

37 Читати новину українською
Владимир Путин и Сергей Лавров
Владимир Путин и Сергей Лавров / politeka

В ближайшее время министр иностранных дел России Сергей Лавров может осуществить официальный визит в КНДР. Однако дата и цель его визита не сообщается.

Об этом со ссылкой на северокорейские СМИ пишет Reuters.

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"В среду северокорейское государственное информационное агентство сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров скоро посетит КНДР по приглашению министра иностранных дел страны Ри Йонг Хо", – утверждает издание.

Напомним, 24 мая Дональд Трамп объявил об отмене саммита США и КНДР, а уже 26 мая лидеры Северной и Южной Корей провели незапланированную встречу. Впоследствии Ким Чен ИН заявил, что саммит между КНДР и США все таки должен состояться.

Теги: Новости политики Новости России Сергей Лавров КНДР
Источник: 24 Канал
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