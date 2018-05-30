ЗМІ: глава МЗС Росії Лавров скоро відвідає КНДР

Найближчим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров може здійснити офіційний візит до КНДР. Проте дата та мета його візиту не повідомляється.

Про це із посиланням на північнокорейські ЗМІ пише Reuters.

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"У середу північнокорейське державне інформаційне агентство повідомило, що глава МЗС Росії Сергій Лавров скоро відвідає КНДР на запрошення міністра закордонних справ країни Рі Йонг Хо", – стверджує видання.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп оголосив про скасування саміту США і КНДР, а вже 26 травня лідери Північної і Південної Корей провели незаплановану зустріч. Згодом Кім Чен ИН заявив, що саміт між КНДР та США таки має відбутись.