СМИ сообщают, что похищенный мужчина в центре Киева является сыном дипломата

Похищенный мужчина в центре Киева, на улице Тургеневской, является сыном финансового атташе посольства Ливии и он 1992 года рождения.

Об этом сообщили издание Insider.ua и "Интерфакс-Украина".

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Отмечаеться, что к сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон легкового автомобиля "Фольксваген Гольф" на номерах 369ВPG, с которым исчезли в неизвестном направлении.



Похищение сына ливийского дипломата

Также сообщается, что во время осмотра места происшествия обнаружены и изъяты паспорт гражданина Республики Ливия на имя Абдусалама.



Полиция на месте похищения

Источники РБК-Украина в посольстве Ливии в Украине подтвердили информацию о похищении сына дипломата.

Напомним, полиция получила сообщение от свидетелей о похищении около 12:00. В столице ввели план "Перехват.