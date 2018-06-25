СМИ сообщают, что похищенный мужчина в центре Киева является сыном дипломата
Похищенный мужчина в центре Киева, на улице Тургеневской, является сыном финансового атташе посольства Ливии и он 1992 года рождения.
Об этом сообщили издание Insider.ua и "Интерфакс-Украина".
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Отмечаеться, что к сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон легкового автомобиля "Фольксваген Гольф" на номерах 369ВPG, с которым исчезли в неизвестном направлении.
Похищение сына ливийского дипломата
Также сообщается, что во время осмотра места происшествия обнаружены и изъяты паспорт гражданина Республики Ливия на имя Абдусалама.
Полиция на месте похищения
Источники РБК-Украина в посольстве Ливии в Украине подтвердили информацию о похищении сына дипломата.
Напомним, полиция получила сообщение от свидетелей о похищении около 12:00. В столице ввели план "Перехват.