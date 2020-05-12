СММщик Зеленского ошибся чатом в Telegram: курьезное фото
В официальном телеграмм-канале Офиса Президента появилось нетипичное сообщение, которое сразу же исчезло. Его, вероятно, ошибочно написал СММщик учреждения. Однако содержание сообщения заставило привлечь внимание многих.
В телеграмме Офиса Президента специалист по коммуникациям, вероятно, ошибся чатом. Об этом сообщает 24 канал.
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"Я на базе", – говорилось в сообщении.
Однако это сообщение сразу же удалили. Сейчас его там нет, но удалось сделать скриншот.
Ошибочное сообщение в телеграмме / Скришот