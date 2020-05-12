Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

СММщик Зеленского ошибся чатом в Telegram: курьезное фото

- Читати новину українською
Офис Президента
Офис Президента / glavcom

В официальном телеграмм-канале Офиса Президента появилось нетипичное сообщение, которое сразу же исчезло. Его, вероятно, ошибочно написал СММщик учреждения. Однако содержание сообщения заставило привлечь внимание многих.

В телеграмме Офиса Президента специалист по коммуникациям, вероятно, ошибся чатом. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Стал более жестким, – в ОП рассказали, как изменился Зеленский за время президентства

"Я на базе", – говорилось в сообщении.

Однако это сообщение сразу же удалили. Сейчас его там нет, но удалось сделать скриншот.


Ошибочное сообщение в телеграмме / Скришот

Автор: Алина Олиховская
Теги: Курьезные новости Новости Украины Telegram Президент Украины Владимир Зеленский Офіс Президента Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
сегодня , 18:00 Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
Юлія Михайлова
Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход
сегодня , 17:02 Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход
Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы
7 мая , 22:55 Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы
Ростислав Струтинський