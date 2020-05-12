СММщик Зеленского ошибся чатом в Telegram: курьезное фото

В официальном телеграмм-канале Офиса Президента появилось нетипичное сообщение, которое сразу же исчезло. Его, вероятно, ошибочно написал СММщик учреждения. Однако содержание сообщения заставило привлечь внимание многих.

В телеграмме Офиса Президента специалист по коммуникациям, вероятно, ошибся чатом. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Стал более жестким, – в ОП рассказали, как изменился Зеленский за время президентства

"Я на базе", – говорилось в сообщении.

Однако это сообщение сразу же удалили. Сейчас его там нет, но удалось сделать скриншот.



Ошибочное сообщение в телеграмме / Скришот