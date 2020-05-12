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СММник Зеленського помилився чатом у Telegram: курйозне фото

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Офіс Президента
Офіс Президента / glavcom

У офіційному телеграм-каналі Офісу Президента з'явилось нетипове повідомлення, яке одразу ж зникло. Його, ймовірно, помилково написав СММник установи. Однак зміст повідомлення змусив привернути увагу багатьох.

У телеграмі Офісу Президента спеціаліст з комунікацій, ймовірно, помилився чатом. Про це повідомляє 24 канал.

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"Я на базі", – йшлося у повідомленні.

Проте це повідомлення одразу ж видалили. Зараз його там немає, але вдалося зробити скриншот.

Офіс Президента телеграм СММник курйоз
Помилкове повідомлення у телеграмі / Скришот 

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Курйозні новини Новини України Telegram Президент України Володимир Зеленський Офіс Президента Новини політики
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