В Киевской области загорелся торф. В связи с этим киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
К теме Киев накрыли смог и запах гари – в столице нечем дышать
Торф горит в Вышгородском районе
В КГГА уточнили, что торф загорелся в Вышгородском районе Киевской области. В связи с этим киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
В настоящее время на месте работает бригада ГУ ГСЧС Украины.
Что делать в случаях задымления / Инфографика КГГА
В Ивано-Франковской области горит лесничество
Пока под Киевом горит торф, в Ивано-Франковской области пытаются ликвидировать пожар вспыхнувшей еще 27 августа лесной подстилки.
Лес горит на территории Свичевского лесничества Выгодского общества – с пожаром борются 125 человек: 100 лесников и 25 спасателей. К тушению пожара привлечены 11 единиц техники.
28 августа в 13:20 пожар лесной подстилки был локализован на площади 0,4 гектара.
Как правильно действовать во время задымления / Инфографика 24 канала
Стоит посмотреть – российские оккупанты подожгли лес возле Энергодара: смотрите видео