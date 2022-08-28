В Киевской области загорелся торф. В связи с этим киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

К теме Киев накрыли смог и запах гари – в столице нечем дышать

Торф горит в Вышгородском районе

В КГГА уточнили, что торф загорелся в Вышгородском районе Киевской области. В связи с этим киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В настоящее время на месте работает бригада ГУ ГСЧС Украины.



Что делать в случаях задымления / Инфографика КГГА

В Ивано-Франковской области горит лесничество

Пока под Киевом горит торф, в Ивано-Франковской области пытаются ликвидировать пожар вспыхнувшей еще 27 августа лесной подстилки.

Лес горит на территории Свичевского лесничества Выгодского общества – с пожаром борются 125 человек: 100 лесников и 25 спасателей. К тушению пожара привлечены 11 единиц техники.

28 августа в 13:20 пожар лесной подстилки был локализован на площади 0,4 гектара.



Как правильно действовать во время задымления / Инфографика 24 канала

Обратите внимание: 28 – 31 августа в северных, центральных, большинстве западных, а также в Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой же уровень опасности 30 – 31 августа прогнозируют в Херсонской и Запорожской областях.

Стоит посмотреть – российские оккупанты подожгли лес возле Энергодара: смотрите видео