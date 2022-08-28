У Київській області загорівся торф. У зв'язку з цим киянам рекомендують зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці.

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Торф горить у Вишгородському районі

У КМДА уточнили, що торф загорівся у Вишгородському районі Київської області. У зв'язку з цим киянам, а особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці.

Наразі на місці працює бригада ГУ ДСНС України.



Що робити у випадках задимленості / Інфографіка КМДА

На Івано-Франківщині горить лісництво

Поки під Києвом горить торф, на Івано-Франківщині намагаються ліквідувати пожежу лісової підстилки, яка спалахнула ще 27 серпня.

Ліс горить на території Свічівського лісництва Вигодської громади – наразі з пожежею борються 125 людей: 100 лісників та 25 рятувальників. До гасіння пожежі залучено 11 одиниць техніки.

28 серпня о 13:20 пожежу лісової підстилки локалізували на площі 0,4 гектара.



Як правильно діяти під час задимленості / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу: 28 – 31 серпня у північних, центральних, більшості західних, а також у Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такий же рівень небезпеки 30 – 31 серпня прогнозують у Херсонській та Запорізькій областях.

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