У зоні відчуження спалахнула масштабна пожежа. Як повідомили 24 каналу мешканці столиці, Київ вже відчуває на собі наслідки великого горіння.

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Як розповідають кияни, на вулиці зараз просто неможливо перебувати. Вже через 10 хвилин стає важко дихати, а в горлі починає сильно дерти.

Стало відомо, що причиною ситуація є велика пожежа у зоні відчуження. Її ліквідації ускладнюється через дуже сильний вітер. Окрім того, багато мешканців області вирішили спалювати суху траву, що теж не надто позитивно відбивається на якості повітря.

Наразі мешканців Києва просять утриматися від перебування на вулиці через вміст у повітрі шкідливих речовин. Рятувальники роблять усе можливе, щоб якомога швидше ліквідувати пожежу.

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