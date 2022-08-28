В зоне отчуждения вспыхнул масштабный пожар. Как сообщили 24 каналу жители столицы, Киев уже ощущает на себе последствия горения.
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Пожар в Чернобыле и гарь в Киеве
В зоне Чернобыля разгорелся большой пожар. Задымление из-за огня дошло до столицы.
В зоне отчуждения вспыхнул масштабный пожар. Как сообщили 24 каналу жители столицы, Киев уже ощущает на себе последствия горения.
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