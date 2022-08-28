Пожежа почалась ще 27 серпня. Повідомлення надійшло о 14:10. Про це розповіли рятувальники.

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До місця пожежі було направлено лісників та мобільно-оперативну групу з безпілотником. Після цього вдалося встановити осередок пожежі. Спочатку під'їзду для техніки рятувальників не було, а гасіння здійснювалось за допомогою ранцевих оприскувачів.

28 серпня о 13:20 пожежу лісової підстилки локалізували на площі 0,4 гектара.

Всього до гасіння залучено 125 осіб: 100 лісників та 25 рятувальників. Також лісниками залучено 11 одиниць техніки,

– зазначили у ДСНС.



На Івано-Франківщині сталася масштабна пожежа / фото ДСНС

Масштабна лісова пожежа на Закарпатті

13 серпня на горі Савчин на Закарпатті вирувала масштабна пожежа – горів ліс. До гасіння пожежі долучали і місцеве населення.

Загалом до ліквідації пожежі було залучено 200 осіб та 20 одиниць техніки.

Гасіння було ускладнено важкодоступною гірською місцевістю (середня висота – близько 500 метрів).

"До гасіння залучили рятувальників ДСНС Закарпаття у кількості 102 особи та 16 одиниць техніки, 75 фахівців та 2 одиниці техніки від лісової охорони, 29 нацгвардійців та одну одиницю техніки. Долучалося й місцеве населення. Було розгорнуто намет Червоного Хреста", – розповіли рятувальники.

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