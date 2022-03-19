Смог: как обезопаситься от негативных последствий – советы Минздрава

Киев страдает от вредного запаха горелого и дыма-смога. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как защитить себя от негативного влияния смога.

Как отметили в Минздраве, по данным Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 13:00 в Киеве зафиксированы показатели в воздухе, которые соответствуют установленным нормам.

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После того, как Киев утром 19 марта накрыл смог, в Министерстве здравоохранения создали удобную инфографику, где объяснили, как защититься от негативного влияния дыма. В частности людям напомнили о необходимости принимать душ и пить много воды.



Как защитить себя от негативного влияния смога / инфографика Минздрава

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