Смог в Киеве: в ГСЧС рассказали, есть ли пожары в области

В пятницу, 20 сентября, в Киеве резко ухудшилось качество воздуха. Город накрыл смог, возникший в результате пожаров в экосистемах.

Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в эфире КИЕВ24 рассказала, что сейчас зафиксирован один очаг пожара. Отметим, что уровень качества воздуха в Киеве составляет 173 балла по шкале AQI, что представляет значительную опасность для здоровья.

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Пожары в экосистемах Киева

Сейчас в Вышгородском районе есть один очаг пожара, но он небольшой, там тление. Большого огня нет,

– говорит Виктория Рубан.

Пресс-секретарь отметила, что на месте работают подразделения ГСЧС. Они пытаются предотвратить повторные возгорания.

Важно! Специалисты прогнозируют улучшение ситуации с воздухом через несколько часов.

В то же время угроза остается, поскольку достаточно долго нет дождей. Из-за сухой травы и веток возникают пожары. Пресс-секретарь ГСЧС отметила, что больше всего угроза возникновения пожаров приходится на выходные, ведь люди выбираются на дачные участки и выжигают сухостой.

Что говорит о пожарах ГП "Леса Украины"

В ГП "Леса Украины" отметили, что сейчас на территориях филиалов на Киевщине потушены и локализованы все пожары. Крупнейшие очаги на этой неделе были в Иванковской и Вышедубечанской филиалах. Общая площадь ликвидированных пожаров составила 202 гектара.

Однако не исключено возгорание на участках других лесопользователей вблизи столицы. Наши бригады лесной охраны продолжают дежурство,

– указывают там.

Также сегодня утром работники Бориспольского филиала обнаружили новое возгорание. Причиной является работа ПВО по российским дронам. Пожар локализовали на площади 0,1 гектара, угрозы нет.