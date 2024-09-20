Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в ефірі КИЇВ24 розповіла, що наразі зафіксовано один осередок пожежі. Зазначимо, що рівень якості повітря у Києві становить 173 бали за шкалою AQI, що становить значну небезпеку для здоров'я.

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Пожежі в екосистемах Києва

Зараз у Вишгородському районі є один осередок пожежі, але він невеликий, там тління. Великого вогню немає,

– каже Вікторія Рубан.

Речниця зазначила, що на місці працюють підрозділи ДСНС. Вони намагаються запобігти повторним загорянням.

Важливо! Фахівці прогнозують покращення ситуації з повітрям через декілька годин.

Водночас загроза лишається, оскільки досить довго немає дощів. Через суху траву і гілки виникають пожежі. Речниця ДСНС зазначила, що найбільше загроза виникнення пожеж припадає на вихідні, адже люди вибираються на дачні ділянки і випалюють сухостій.

Що каже про пожежі ДП "Ліси України"

У ДП "Ліси України" зауважили, що наразі на територіях філій на Київщині загашено і локалізовано всі пожежі. Найбільші осередки на цьому тижні були в Іванківській та Вищедубечанській філіях. Загальна площа ліквідованих пожеж склала 202 гектари.

Проте не виключено займання на ділянках інших лісокористувачів поблизу столиці. Наші бригади лісової охорони продовжують чергування,

– вказують там.

Також сьогодні зранку працівники Бориспільської філії виявили нове займання. Причиною є робота ППО по російських дронах. Пожежу локалізували на площі 0,1 гектара, загрози немає.