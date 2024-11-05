Сейчас команда Минобороны работает над этим функционалом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Екатерины Черногоренко.

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Будет ли в Резерв+ отсрочка для родственников лиц с инвалидностью

В комментариях под сообщением Екатерины Черногоренко о начале бета-тестирования онлайн-отсрочек для студентов и аспирантов, а впоследствии и людей с инвалидностью и многодетных родителей, пользователи сети просили сделать в приложении еще и отсрочки для родственников лиц с инвалидностью.

Заместитель главы Минобороны ответила на эти комментарии и отметила, что министерство также работает над внедрением этой услуги в будущем.

Мы понимаем сложность ситуации и стремимся, чтобы онлайн можно было удобно получить услугу всем, кто имеет право,

– написала Черногоренко.

Она также отметила, что работает с командой, чтобы реализовать этот тип отсрочки в онлайне, однако для этого нужно несколько больше времени.



Черногоренко ответила относительно отсрочки для родственников лиц с инвалидностью в Резерв+ / Скриншот 24 Канала

К слову, в приложении Резерв+ с 4 ноября начали бета-тестирование онлайн-отсрочек. Инструкции, как их получить, пришлют тем, кто заполнил форму на тестирование, а саму услугу вскоре планируют запустить для всех пользователей приложения.