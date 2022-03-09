Смогут ли россияне аккумулировать силы для продвижения по Украине

Ситуация на фронте по состоянию на утро 9 марта остается тяжелой. Чернигов, Сумы и Мариуполь фактически находятся в осаде оккупантов, но не пускают захватчиков внутрь. Областные центры, которые держатся на севере, мешают врагу относительно свободно добраться до Киева.

По данным источников 24 канала в разведке, оккупанты понимают свое довольно ужасное положение, поскольку оставлять у себя в тылу крупные города с немалым группировкой войск – подобно смерти. Чтобы россияне могли серьезно усилить свои наступательные подразделения на запад и юг от Киева, им нужно снять из-под Чернигова и Сум большое количество личного состава и техники.

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Если это произойдет, захватчики не только значительно ослабят свои позиции вблизи почти окруженных городов, но и значительно удлинят себе логистическое плечо. Тащить тысячи тонн топлива, боеприпасов и еды им придется на многие километры от границы и по вражеской территории.

Попытки окружить Киев неизбежны

Как показывает практика, российские захватчики пренебрегают всеми правилами войны и банальной логики. Яркий этому пример – массовая посадка вертолетов в Херсоне после того, как предыдущие вертолеты были уничтожены украинской артиллерией. Последствия такого поступка были вполне понятны.

Кроме того, можно рассказать о том, как в одном из крупных городов российский десант высадили непосредственно на футбольное поле на стадионе. Так и закончилась жизнь элиты захватнических войск.

Да и вообще, российское командование настолько непродуманно забрасывает свой личный состав на боевые задачи, что украинцам остается только радоваться. От своей безумной тактики враг не отказался, поэтому можно с легкостью предположить, что оккупационные войска будут идти в атаку без каких-то надежд на победу.

Анализируя ситуацию с попытками отрезать столицу от железнодорожных и автомобильных сообщений со всей Украиной, можно прийти к выводам, что делать это оккупанты будут пытаться или после уничтожения защитников Чернигова, что очень маловероятно, или же им все же придется перебрасывать значительные силы из-под окруженного города. Также россияне могут сделать ход конем и пытаться окружить Киев теми силами, которые находятся на его севере.

Для этого им надо не только распылять свои силы, но и пройти сквозь оборону Ирпеня, Гостомеля, Ворзеля, Вишневого, Гатного и еще многих населенных пунктов. И это означает серьезное продвижение вглубь враждебной для оккупантов территории, с логистическими проблемами и большими потерями. Однако надо обратить внимание на то, что группировка боевиков на севере от Киева – одна из самых боеспособных из всех, находящихся на нашей территории. Сводные батальонно-тактические группы из российских десантников, кадыровцев, танковых дивизий и мотострелков находятся на прямой связи с командованием. Даже несмотря на разгром штаба в Дитятках и побег генерала в Беларусь.

По данным разведки, некоторые оккупанты из этих подразделений не очень понимают, зачем им штурмовать Киев, однако желание поубивать украинцев и заняться мародерством у них хоть отбавляй. Путинские боевики почти отрезаны от информации, им доказывают, что Россия якобы побеждает в войне. Впрочем, о серьезных потерях оккупанты догадываются, поскольку многие из них видел уничтоженные колонны росгвардії и некоторых подразделений кадыровцев.

Однако даже несмотря на это все бессмысленные попытки окружить Киев и, возможно, зайти внутрь, являются неизбежными.

Смогут ли россияне достичь успехов на Киевском фронте

За 14 дней боевики Путина смогли подойти к киевской агломерации и даже закрепиться на позициях. Произошло это исключительно благодаря наличию Зоны отчуждения, где нельзя вести активных боев. Этим оккупанты и воспользовались, расширив свой плацдарм до относительно угрожающих масштабов. Также опасность для Киева представляет собой группировка, которая приближается к Броварам и прошла мимо Чернигова. Пока россияне пытаются наладить понтонную переправу через Десну и упростить переброску техники в направлении Борисполя. Также с тактической точки зрения оккупантам нужно взять под контроль Вышгород и Киевскую ГЭС. Вероятно, именно на ней и попытаются встретиться две российские группировки для начала окружения столицы. Однако для этого им еще надо туда дойти.

По данным Пентагона, никаких серьезных продвижений захватнических войск на Киевщине в ближайшее время они не ожидают. Однако понемногу налаживать логистику, окапываться, готовиться к атаке и продвигаться террористы ВС РФ вполне могут.

Что же до самого окружение Киева, то во многом это зависит от ситуации в украинском небе. Поскольку без тотального доминирования авиации продраться сквозь эшелонированную оборону россиянами будет очень трудно. Впрочем, даже если захватчики каким-то образом смогут это сделать, даже российские самолеты не обеспечат механизированным и пехотным подразделениям безопасности. Количества оккупантов недостаточно для того, чтобы реально взять под контроль многомиллионное место, а на улицах города техника становится очень уязвимой. Поэтому никаких шансов на захват Киева у россиян нет.