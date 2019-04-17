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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Смогут ли дебаты что-то изменить: мнение Василия Гацько

      78 Читати новину українською
      Президентские выборы 2019
      Президентские выборы 2019 / Фото из открытых источников

      В Украине нет политической культуры дебатов. В 2014 году Петр Порошенко тоже не пришел на дебаты с Юлией Тимошенко. И в этом году на Общественном ждали действующего президента, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского. Они не пришли на дебаты, поэтому соответственно нечему удивляться.

      Такое мнение в эфире 24 канала сказал сопредседатель партии "Демократический альянс" Василий Гацько.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      По его словам, дебаты не изменят результаты голосования. От Зеленского никто не ожидает содержания и ответов. Все понимают, что он – это в большей степени протест. Фактически, уровень его рейтинга – это простест.

      О Петре Порошенко все услышали всё услышали от него. Там вопрос в том, что нет веры в сказанное. У него была возможность за это время между первым и вторым туром изменить ситуацию не словами, а конкретными решениями,
      – заявил Гацько.

      "Кое-что он сделал, в частности уволил Семочко, Гладковского. Однако, я считаю, что этого не достаточно. Он должен фигурально "отрубить себе руки". Владимир Зеленский также не может быть сознательным выбором, потому что мы теперь не знаем, кого он будет предлагать на высокие должности в Украине", – добавил сопредседатель партии "Демократический альянс".

      Смотрите видео полного интервью с сопредседателем партии "Демократический альянс" Василием Гацько:

      Где, как и когда состоятся дебаты Порошенко и Зеленского? После объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты. Позже шоумен записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты.

      Кандидаты заключили соглашение о проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский". В штабе Зеленского настаивают на старте дебатов в 19:00. Однако уже в 20:00 Порошенко планирует прибыть на дебаты в студию Общественного, как того требует закон. Поэтому есть риск, что действующий президент не успеет с дебатов на стадионе прибыть на дебаты в телестудии.

      Что касается дебатов на "Олимпийском", то там монтируют сразу две сцены для выступлений: штаб каждого из кандидатов – свою.

      Попасть на дебаты на стадионе сможет каждый желающий. Но для этого нужно получить бесплатный билет на сайте debaty2019.org.ua.

      Кстати, проведение дебатов на стадионе обойдется в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну заплатят избирательные фонды кандидатов в президенты.

      дбати Порошенко зеленський
      Что нужно знать о дебатах

       

       

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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Новости Украины Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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