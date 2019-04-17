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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чи зможуть дебати щось змінити: думка Василя Гацька

      716 Читать новость на русском
      Президентські вибори 2019
      Президентські вибори 2019 / Фото з відкритих джерел

      В Україні нема політичної культури дебатів. У 2014 році Петро Порошенко також не прийшов на дебати з Юлією Тимошенко. І цього року на Суспільному чекали чинного президента, Юлію Тимошенко та Володимира Зеленського. Вони не прийшли на дебати, тому відповідно немає чому дивуватися.

      Таку думку в ефірі 24 каналу сказав співголова партії "Демократичний альянс" Василь Гацько.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      За його словами, дебати не змінять результати голосування. Від Зеленського ніхто не очікує змісту та відповідей. Всі розуміють, що він – це в більшій мірі протест. Фактично, рівень його рейтингу – це простест.

      Про Петра Порошенка всі почули все почули від нього. Там питання в тому, що немає віри у сказане. У нього була можливість за цей час між першим і другим туром змінити ситуацію не словами, а конкретними рішеннями,
      – заявив Гацько.

      "Дещо він зробив, зокрема звільнив Семочка, Гладковського. Проте, я вважаю, що цього не достатньо. Він має фігурально "!відрубати собі руки". Володимир Зеленський також не може бути свідомим вибором, бо ми до тепер не знаємо, кого він пропонуватиме на найвищі посади в Україні", – додав співголова партії "Демократичний альянс".

      Дивіться відео повного інтерв'ю з співголовою партії "Демократичний альянс" Василем Гацьком:

      Де, як і коли відбудуться дебати Порошенка і Зеленського?Після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати. Пізніше шоумен записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати.

      Кандидати уклали угоду про проведення дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський". У штабі Зеленського наполягають на старті дебатів о 19:00. Проте вже о 20:00 Порошенко планує прибути на дебати у студію Суспільного, як того вимагає закон. Тож є ризик, що чинний президент не встигне з дебатів на стадіоні прибути на дебати в телестудії.

      Щодо дебатів на "Олімпійському", то там монтують відразу дві сцени для виступів: штаб кожного з кандидатів – свою.

      Потрапити на дебати на стадіоні зможе кожен охочий. Але для цього треба отримати безкоштовний квиток на сайті debaty2019.org.ua.

      До речі, проведення дебатів на стадіоні обійдеться у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатять виборчі фонди кандидатів у президенти.

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      Що потрібно знати про другий тур виборів

       

       

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      Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Новини України Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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