Смолчали об агрессии России в отношении Украины:премьер Ирландии возмутился поведением оппозиции

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин раскритиковал оппозиционную партию Sinn Féin. Ему не понравилось, что политсила поддерживает Россию.

Среди них есть сторонники главы Кремля Владимира Путина. Премьера неприятно поражает позиция депутатов.

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Оппозиция смолчала насчет агрессии России

В частности он отметил выступление членов Sinn Féin перед Европейским советом в парламенте. Тогда, мол, оппозиция умолчала о стягивании российского оружия к границам Украины.

Также он отметил, что члены партии за последние несколько лет никогда не критиковали Россию и Путина. По его мнению, этот факт – очень необычный.

Меня поражает, что, выступая в парламенте перед Европейским советом, члены Sinn Féin промолчали относительно масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной,

– подчеркнул Мартин.

Премьер убежден в том, что в глубине души члены политической силы выступают против Европейского Союза.

Мартин: Партия – в разрушительном режиме

Согласно опросам, Sinn Féin ("Мы сами по себе") – самая популярная партия Ирландии . Политическую силу возглавляет Мэри Лу Макдональд.

Кроме этого, Мартин считает, что соответствующая партия перешла в режим деструктивной оппозиции.

"Мое представление о Sinn Féin сейчас таково, что она находится в очень разрушительном, решительном оппозиционном режиме, почти противостоит всему политическому движению", – добавил он.

Что известно о премьере Ирландии

Михол Мартин занимает соответствующую должность с июня 2020 года.

Он – лидер политической силы Fianna Fáil ("Солдаты судьбы"). Кроме этого, с 2011 по 2020 годы Мартин был лидером оппозиции.

В разные периоды своей жизни занимал должности мэра, министра образования и науки, министра здравоохранения и детей, министра предпринимательства, торговли и занятости, министра иностранных дел.

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