"Смоленск – это Литва": депутат остроумно ответил России на "угрозы" не признавать независимость
Российские власти давно потеряли статус адекватной. Там теперь даже угрожают Литве не признавать их независимость. Правда, литовцы решили сразу ответить кремлевским наглецам.
Началось все с того, что российский депутат Евгений Федоров зарегистрировал в госдуме "проект закона", по которому должны отменить постановление о признании независимости Литвы. Его приняли еще в СССР.
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Пожалуй, не стоит указывать о том, что Евгений Федоров путинский "единоросс". До этого подобными заявлениями, граничившими с шизофренией, отмечался другой муртад российского диктатора Владимир Жириновский. Но он "отправился на концерт в Кобзон", поэтому его нишу кремлевского шута решил занять, скорее всего, Евгений Федоров.
В Литве показали, что они тоже могут "поиграть в отмене исторических событий". И напомнили, что "Смоленск – это Литва".
"Если Россия отзывает признание 1991 независимости Литвы, Литва отменит Поляновское соглашение 1634 года и потребует от Путина подчиниться властям Владислава IV и вернуть все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск - это Литва", - написал литовский депутат Матас.
Москва напала и проиграла
Поляновский мирный договор закончил войну, которую Московское царство начало против Речи Посполитой в 1632 году за владение Смоленском и прилегающими территориями. Тогда в Москве решили воспользоваться тем, что там не было короля – Сигизмунд III умер, а его сын Владислав еще не был коронован.
При этом в то время между Речью Посполитой и Московским царством было подписано перемирие. Но это не остановило московитов, 20 июня 1632 года объявивших войну.
Уже в октябре этого года около 24 тысяч солдат боярина Михаила Шеина подошли к Смоленску, взяв его в осаду. В декабре 1632 года началась осада города. В марте 1633 г. город неоднократно обстреливали, после чего пытались взять штурмом. Но оба раза с большими потерями захватчики отступали.
Еще одно московское войско в мае 1633 года пошло на Полоцк и даже захватило город. Но было вынуждено отступить, на обратном пути разорив Полоцкое воеводство. Также летом 1633 г. москвины разорили витебский, усвятский и огромный округа.
Осада затянулась, и в сентябре 1633 уже новый король Владислав IV подошел к Смоленску. У него было 15 тысяч регулярных войск и 12 тысяч запорожских казаков. В октябре они прорвали блокаду города, а в декабре оцепили армию Шеина. Часть армии Владислава IV пошла дальше и уже начала курить деревни Московского царства.
1 марта 1634 года Шеин капитулировал. Он вместе с 8 тысячами своих солдат получил право вернуться в Москву, оставив Владиславу всю артиллерию и лагерное имущество. В качестве трофеев Речи Посполитой достались от московитов 118 орудий, 8 тысяч мушкетов и 129 флагов.
После возвращения Шеина обвинили в измене и казнили.
Война закончилась подписанием в июне 1634 г. на реке Поляновке "вечного мира" между Речью Посполитой и Московским царством. Он и подтвердил границы между двумя странами. По этому договору Смоленск и Смоленская земля продолжали принадлежать Литве.