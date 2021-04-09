Национальная прокуратура Польша решила продолжить расследование Смоленской авиакатастрофы. Следователи проведут дополнительные доказательные действия, чтобы объяснить причины трагедии.

Расследование планируют провести до 31 декабря 2021 года. С помощью него смогут объяснить причины катастрофы самолета Ту-154 с номером 101.

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По информации Нацпрокуратуры, в международную экспертную группу расследования входят ученые из ряда стран, в том числе:

Польши;

Португалии;

Дании;

Швейцарии,

Специалисты обнародовали предварительные выводы о причинах смерти президента Леха Качиньского, погибшего в катастрофе. Последний этап работы группы медэкспертов закончат не раньше, чем в конце 2021 года.

Команда работает над оформлением дополнительных заключений. Сейчас в прокуратуру подали 58 таких заключений,

– заявили в ведомстве.

В другую экспертную группу входят ученые из США, Ирландии, Великобритании и Венгрии. Они изучают доказательства.

Также следственная группа регулярно направляет России напоминание относительно выполнения запросов о международной правовой помощи. Поскольку российские власти не признают польских заявлений (в частности заявления о возвращении обломков), становится невозможно проводить важные процессуальные этапы.

Что известно о Смоленской трагедии: коротко