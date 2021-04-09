Смоленская авиакатастрофа: Нацпрокуратура Польши продлила расследование
Национальная прокуратура Польша решила продолжить расследование Смоленской авиакатастрофы. Следователи проведут дополнительные доказательные действия, чтобы объяснить причины трагедии.
Источник:RMF24
Расследование планируют провести до 31 декабря 2021 года. С помощью него смогут объяснить причины катастрофы самолета Ту-154 с номером 101.
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По информации Нацпрокуратуры, в международную экспертную группу расследования входят ученые из ряда стран, в том числе:
- Польши;
- Португалии;
- Дании;
- Швейцарии,
Специалисты обнародовали предварительные выводы о причинах смерти президента Леха Качиньского, погибшего в катастрофе. Последний этап работы группы медэкспертов закончат не раньше, чем в конце 2021 года.
Команда работает над оформлением дополнительных заключений. Сейчас в прокуратуру подали 58 таких заключений,
– заявили в ведомстве.
В другую экспертную группу входят ученые из США, Ирландии, Великобритании и Венгрии. Они изучают доказательства.
Также следственная группа регулярно направляет России напоминание относительно выполнения запросов о международной правовой помощи. Поскольку российские власти не признают польских заявлений (в частности заявления о возвращении обломков), становится невозможно проводить важные процессуальные этапы.
Что известно о Смоленской трагедии: коротко
- В апреле 2010 года разбился самолет Ту-154. Погибло почти 100 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей, представителей духовенства и члены экипажа.
- С 2016 года Польша начала утверждать, что к катастрофе причастна Россия. В то же время страна считает, что авария произошла из-за ошибки поляков.
- Президент России Владимир Путин предлагал польской власти забыть о трагедии, но правительство не согласилось.
- В сентябре 2020 года стало известно, что Польша инициировала арест российских диспетчеров, которые работали во время катастрофы.
- Также опубликовали переговоры диспетчеров в последние мгновения полета.
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