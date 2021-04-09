Національна прокуратура Польща вирішила продовжити розслідування Смоленської авіакатастрофи. Слідчі проведуть додаткові доказові дії, аби пояснити причини трагедії.

Розслідування планують провести до 31 грудня 2021 року. За допомогою нього зможуть пояснити причини катастрофи літака Ту-154 з номером 101.

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За інформацією Нацпрокуратури, до експертів міжнародної групи розслідування входять вчені з низки країн, зокрема з:

Польщі;

Португалії;

Данії;

Швейцарії,

Спеціалісти оприлюднили попередні висновки щодо причин смерті президента Леха Качинського, який загинув у катастрофі. Останній етап роботи групи медекспертів закінчать не раніше, ніж у кінці 2021 року.

Команда працює над оформленням додаткових висновків. Наразі до прокуратури подали 58 таких висновків,

– заявили у відомстві.

До іншої експертної групи входять вчені зі Сполучених Штатів Америки, Ірландії, Великої Британії та Угорщини. Вони вивчають докази.

Також слідча група регулярно надсилає Росії нагадування щодо виконання запитів про міжнародну правову допомогу. Оскільки російська влада не визнає польських заяв (зокрема заяви про повернення уламків), стає неможливо проводити важливі процесуальні етапи.

Що відомо про Смоленську трагедію: коротко