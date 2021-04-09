Смоленська авіакатастрофа: Нацпрокуратура Польщі продовжила розслідування
Національна прокуратура Польща вирішила продовжити розслідування Смоленської авіакатастрофи. Слідчі проведуть додаткові доказові дії, аби пояснити причини трагедії.
Джерело:RMF24
Розслідування планують провести до 31 грудня 2021 року. За допомогою нього зможуть пояснити причини катастрофи літака Ту-154 з номером 101.
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За інформацією Нацпрокуратури, до експертів міжнародної групи розслідування входять вчені з низки країн, зокрема з:
- Польщі;
- Португалії;
- Данії;
- Швейцарії,
Спеціалісти оприлюднили попередні висновки щодо причин смерті президента Леха Качинського, який загинув у катастрофі. Останній етап роботи групи медекспертів закінчать не раніше, ніж у кінці 2021 року.
Команда працює над оформленням додаткових висновків. Наразі до прокуратури подали 58 таких висновків,
– заявили у відомстві.
До іншої експертної групи входять вчені зі Сполучених Штатів Америки, Ірландії, Великої Британії та Угорщини. Вони вивчають докази.
Також слідча група регулярно надсилає Росії нагадування щодо виконання запитів про міжнародну правову допомогу. Оскільки російська влада не визнає польських заяв (зокрема заяви про повернення уламків), стає неможливо проводити важливі процесуальні етапи.
Що відомо про Смоленську трагедію: коротко
- У квітні 2010 року розбився літак Ту-154. Загинуло майже 100 осіб, зокрема президент Польщі Лех Качинський, його дружина, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу.
- З 2016 року Польща почала стверджувати, що до катастрофи причетна Росія. Водночас країна вважає, що аварія сталась через помилку поляків.
- Президент Росії Володимир Путін пропонував польській владі забути про трагедію, але уряд не погодився.
- У вересні 2020 року стало відомо, що Польща ініціювала арешт російських диспетчерів, які працювали під час катастрофи.
- Також опублікували переговори диспетчерів в останні миті польоту.
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