Десять років тому в Росії розбився літак з польською урядовою делегацією на чолі з президентом Лехом Качинським. Ця авіакатастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.

Однією з версій авіакатастрофи – зумисні дії російських авіадиспетчерів. Міждержавний авіаційний комітет оприлюднив розмову керівника польотів та оперативного чергового за хвилини до катастрофи. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Розмова російських авіадиспетчерів

У день авіакатастрофи поблизу російського міста Смоленськ були погані погодні умови. Саме тому диспетчери обговорювали посадку у московському "Внуково", а також на летовищах Мінська та Вітебська. Розшифровка показує, що пілотам повідомили про метеоумови й необхідність відходу на запасний аеродром.

Керівник польотів: "Передали, по-перше, щоб він був готовий до відходу на запасний, ось, уточнити, скільки у нього палива".

Оперативний черговий: "Я думаю, що головний центр вже розбереться, я сказав, що в Смоленську погоди немає, а там вже розберуться".

Одночасно в екіпажа запитали, чи вистачить палива для відходу на запасний аеродром, на що отримали позитивну відповідь. Пілоти також підтвердили готовність йти на друге коло при досягненні висоти 100 метрів. Але через 4 хвилини екіпаж доповів про вихід шасі та закрилок, а диспетчер підтвердив, що посадкова смуга вільна. Ще через дві хвилини в екіпажа запитують про друге коло, але відповіді вже не було.

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