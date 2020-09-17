Смоленська авіакатастрофа: опублікували переговори диспетчерів в останні миті польоту
Десять років тому в Росії розбився літак з польською урядовою делегацією на чолі з президентом Лехом Качинським. Ця авіакатастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.
Однією з версій авіакатастрофи – зумисні дії російських авіадиспетчерів. Міждержавний авіаційний комітет оприлюднив розмову керівника польотів та оперативного чергового за хвилини до катастрофи. Про це повідомляє Інтерфакс.
Важливо У Росії заявили, що ніколи не видадуть Польщі диспетчерів, пов’язаних зі Смоленською катастрофою
Розмова російських авіадиспетчерів
У день авіакатастрофи поблизу російського міста Смоленськ були погані погодні умови. Саме тому диспетчери обговорювали посадку у московському "Внуково", а також на летовищах Мінська та Вітебська. Розшифровка показує, що пілотам повідомили про метеоумови й необхідність відходу на запасний аеродром.
Керівник польотів: "Передали, по-перше, щоб він був готовий до відходу на запасний, ось, уточнити, скільки у нього палива".
Оперативний черговий: "Я думаю, що головний центр вже розбереться, я сказав, що в Смоленську погоди немає, а там вже розберуться".
Одночасно в екіпажа запитали, чи вистачить палива для відходу на запасний аеродром, на що отримали позитивну відповідь. Пілоти також підтвердили готовність йти на друге коло при досягненні висоти 100 метрів. Але через 4 хвилини екіпаж доповів про вихід шасі та закрилок, а диспетчер підтвердив, що посадкова смуга вільна. Ще через дві хвилини в екіпажа запитують про друге коло, але відповіді вже не було.
Що відомо про Смоленську катастрофу: головне
- Літак Ту-154 з президентом Польщі на борту, його дружиною та 86 членами урядової делегації розбився 10 квітня 2010 року у Росії біля Смоленська. Загинули всі, хто перебував на борту.
- Поляки з 2016 року стверджують, що до трагедії причетна Росія. Для пошуку слідів вибухових речовин робили ексгумації тіл загиблих
- Росія наполягає, що катастрофа сталася через помилку поляків, які пішли на посадку попри погані погодні умови й чомусь не полетіли на запасний аеродром. У підсумку літак зачепив березу і перекинувся.
- Президент Росії Володимир Путін кілька років тому запропонував польській владі "забути" про катастрофу і розвивати російсько-польські відносини далі, але поляки на це не погодилися.
- 17 вересня 2020 року стало відомо, що Польща ініціювала арешт російських диспетчерів, які працювали при катастрофі літака президента Леха Качиньського у квітні 2010 року.
- У президента Росії Володимира Путіна вже виключили видачу російських авіадиспетчерів Польщі.