Смоленская катастрофа: Польша требует вернуть самолет

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что будет убеждать генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости посредничества Совета Европы по делу возвращения обломков самолета в Польшу.

Об этом сообщает Wnet.

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Отмечается, Россия уже больше восьми лет удерживает обломки разбившегося самолета, объясняя это проведением российского следствия по делу Смоленской катастрофы.

Глава МИД Польши назвал дело о возврате Россией Польше обломков правительственного самолета Ту-154М серьезным разногласием. Он обратил внимание на недавно принятую важную резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призывают к возврату самолета.

Напомним, в начале сентября польские следователи осмотрели обломки разбившегося самолета Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского на аэродроме "Северный" в Смоленске.

Что такое Смоленская катастрофа?10 апреля 2010 года во время посадки на аэродроме вблизи российского города Смоленск разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибли 96 человек – Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей, представителей духовенства и члены экипажа. Смоленская катастрофа стала второй катастрофой в истории польской авиации по количеству жертв и самой масштабной катастрофой в истории воздушных сил Польши.