Смоленська катастрофа: Польща вимагає повернути літак

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що переконуватиме генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда щодо потреби посередництва Ради Європи у справі повернення уламків літака до Польщі.

Про це повідомляє Wnet.

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Зазначається, Росія вже більше восьми років утримує уламки літака, що розбився, пояснюючи це проведенням російського слідства у справі Смоленської катастрофи.

Глава МЗС Польщі назвав справу щодо повернення Росією Польщі уламків урядового літака Ту-154М серйозною розбіжністю. Він звернув увагу на нещодавно ухвалену важливу резолюцію ПАРЄ, в якій Росію закликають до повернення літака.

Нагадаємо, на початку вересня польські слідчі оглянули уламки розбитого літака Ту-154М екс-президента Польщі Леха Качинського на аеродромі "Північний" у Смоленську.

Що таке Смоленська катастрофа?10 квітня 2010 року під час посадки на летовищі поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб – Лех Качинський, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу. Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.