Смоленская трагедия: в России опровергают выводы польской комиссии

В Следственном комитете РФ заявили, что версия о взрыве на борту самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского проверялась и подтверждения не нашла.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

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"Все версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась среди первоочередных и своего подтверждения не нашла", – заявила она.

Петренко отметила, что к таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования. В СК РФ заявили, что вопросов о причинах катастрофы у российского следствия не осталось, "к трагедии привела совокупность факторов".

Непринятие командиром экипажа своевременных действий в отношении отлета на запасной аэродром из-за фактических метеорологических условий на аэродроме в Смоленске; ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров; продолжение захода на посадку; отсутствие должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения к земле,

– рассказали в ведомстве.

В следственном комитете добавили, что с 3 по 7 сентября 2018 года в присутствии польских экспертов будет проведен дополнительный осмотр агрегатов, подсистем и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске.

Напомним, ранее Россия отказалась предоставить возможность Польши провести реконструкцию самолета, на котором разбился неподалеку российского Смоленска польский президент Лех Качиньский с супругой Марией. Всего же в катастрофе погибли 96 человек.