Смотрели на Путина, как "комсомолки", – Ткаченко о последнем выступлении Путина

Очевидно, что кремлевский диктатор Путин живет в полной изоляции. Однако появилось много разночтений относительно его последней встречи с работниками авиакомпании.

В сети уже появилось много подтверждений того, что эта встреча была фейком. Однако министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не может точно сказать. Об этом он отметил во время эфира телеканала "Рада", передает 24 канал.

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Речь идет о том видео, где Путин якобы провел встречу с работниками авиакомпании "Аэрофлот", которая из-за санкций теперь никуда не может летать.

Я не знаю, это был фейк или нет, но мне "понравилось" лицо этих испуганных молодых женщин,

– отметил Ткаченко.

Он пояснил: "Большинство из них смотрели долго, или не знали, что происходит. Несколько из них смотрели глазами "рьяных комсомолок" на лицо своего вождя".

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Это приговор для Путина, – Ткаченко

Министр культуры считает, что это практически приговор для российского главы. Потому что люди, которые фейково или нет сидят с такими лицами – все говорит само за себя.

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