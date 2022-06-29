Украинские защитники показали, как отправляют оккупантов в ад: красноречивое видео

29 июня 2022 , 09:36
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Источник:

ВСУ

Украинские военные продолжают гнать оккупантов с нашей земли. Содействует этому новейшая техника и профессионализм воинов.

Так, украинские военные начинают день не с кофе, а с ликвидации захватчиков.

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На странице ВСУ обнародовали мощное видео, как наши военные отправляют россиян в ад, при этом спокойно попивая энергетик.

Смотрите видео, как уничтожают оккупантов:

Потери врага

По состоянию на 29 июня украинские защитники уже ликвидировали 35 450 оккупантов, из них 200 – только за последние сутки. Больше всего потерь врагу нанесли на Бахмутском направлении. Помимо личного состава, ВСУ хорошенько "минуснули" российскую технику.

  • танков – 1572 (+5),
  • боевых бронированных машин – 3720 (+16),
  • артиллерийских систем – 781 (+3),
  • РСЗО – 246 (+3),
  • средств ПВО – 103 (+1),
  • самолетов – 217 (+0),
  • вертолетов – 185 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),
  • крылатых ракет – 142 (+3),
  • кораблей /катеров – 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9),
  • специальной техники – 61 (+0).

Кстати – ВСУ уничтожили российскую минометную секцию вместе с боекомплектом: видео

 

Автор: Ольга Музика