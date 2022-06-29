Украинские защитники показали, как отправляют оккупантов в ад: красноречивое видео
29 июня 2022 , 09:36Читати новину українською
Источник:ВСУ
Украинские военные продолжают гнать оккупантов с нашей земли. Содействует этому новейшая техника и профессионализм воинов.
Так, украинские военные начинают день не с кофе, а с ликвидации захватчиков.
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На странице ВСУ обнародовали мощное видео, как наши военные отправляют россиян в ад, при этом спокойно попивая энергетик.
Смотрите видео, как уничтожают оккупантов:
Потери врага
По состоянию на 29 июня украинские защитники уже ликвидировали 35 450 оккупантов, из них 200 – только за последние сутки. Больше всего потерь врагу нанесли на Бахмутском направлении. Помимо личного состава, ВСУ хорошенько "минуснули" российскую технику.
- танков – 1572 (+5),
- боевых бронированных машин – 3720 (+16),
- артиллерийских систем – 781 (+3),
- РСЗО – 246 (+3),
- средств ПВО – 103 (+1),
- самолетов – 217 (+0),
- вертолетов – 185 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),
- крылатых ракет – 142 (+3),
- кораблей /катеров – 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9),
- специальной техники – 61 (+0).
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