Науседа также сравнил мотивацию россиян с той, которая есть у украинцев. Политик отметил, что между ними огромная разница.

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Президент Литвы о мотивации украинцев и россиян

Я смотрю на этих солдатиков (русских – 24 канала) и не вижу мотивации, за что они должны бороться. За Путина? Кто такой для них Путин,

– сказал Науседа.

Литовский лидер добавил, что россияне несомненно – армия агрессора, солдаты агрессора.

В то же время он отметил, что "когда смотришь на украинцев, хорошо понимаешь, что они борются за свою землю, своих жен и детей, семьи, наконец – свое будущее". Науседа отметил, что военная дисциплина и боевой дух украинцев не поддаются сравнению.

Российские контрактники уходят из армии

Ранее нардеп Дмитрий Разумков обнародовал в сети информацию, что в Калининград из Белгорода 8 марта самолетом прибыла партия "груза 200". Сразу после этого 29 контрактников из состава только что сформировавшейся для отправки в Украину батальонно-тактической группы написали рапорты на увольнение.

Кроме того, в подразделениях военной контрразведки многие работники, особенно офицеры, также уходят из армии.

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