Наусєда також порівняв мотивацію росіян з тією, яка є в українців. Політик зауважив, що між ними величезна різниця.
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Президент Литви про мотивацію українців і росіян
Я дивлюся на цих солдатиків (російських – 24 канал) та не бачу мотивації, за що вони мають боротися. За Путіна? Хто такий для них Путін,
– сказав Наусєда.
Литовський лідер додав, що росіяни поза сумнівом – армія агресора, солдати агресора.
Натомість він зауважив, що "коли дивишся на українців, добре розумієш, що вони виборюють свою землю, своїх дружин і дітей, сім'ї, нарешті – своє майбутнє". Науседа відзначив, що військова дисципліна і бойовий дух українців не піддаються порівнянню.
Російські контрактники йдуть з армії
Раніше нардеп Дмитро Разумков оприлюднив у мережі інформацію, що до Калінінграда з Бєлгорода 8 березня літаком прибула партія "вантажу 200". Одразу після цього 29 контрактників зі складу щойно сформованої для відправки в Україну батальйонно-тактичної групи написали рапорти на звільнення.
Крім того, у підрозділах військової контррозвідки багато працівників, особливо офіцерів, також йдуть з армії.
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