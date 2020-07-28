Эксперты часто говорят, что Путин планирует наступление на Украину осенью. Однако русская армия не является столь мощной, как хотелось бы, а Путин сейчас сосредоточен на протестах в Хабаровске. Сможет ли, несмотря на это, глава Российской Федерации осуществить наступление на Украину – читайте дальше.

Российский журналист Игорь Яковенко опроверг мнения экспертов в эфире 24 канала.

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Игорь Яковенко подтвердил, что Путин всегда готовит наступление, ведь "он не может не готовить новые акты агрессии". Однако сейчас Украина значительно сильнее России, а потому это наступление может просто провалиться.

Если в Украине не произойдет какого-то внутреннего взрыва, который серьезно ослабит обороноспособность Украины, то ни одно наступление не закончится успехом,

– сказал журналист.

"Путин может сейчас убивать десятки украинцев на Донбассе, но он не в состоянии захватить хотя бы несколько десятков километров украинской земли. У него нет для этого ресурсов: ни человеческих, ни финансовых, ни технических, ни военных", – заверил журналист.

По словам Яковенко, есть еще одна причина, почему Путин точно не наступит на Украину. "У Путина главная задача – подавить те протесты, которые сегодня из Хабароска перемещаются в другие регионы. Проблема в том, что протесты перерастают в антикремлевский характер. Главный лозунг скоро будет: "Путина в отставку!", – рассказал Яковенко.

Справка. Уже более 2 недель в российском городе Хабаровск продолжаются масштабные акции протеста. Началось все с того, что люди требовали освободить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Однако теперь протестующие начали требовать отставки Владимира Путина.