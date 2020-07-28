Експерти часто говорять, що Путін планує наступ на Україну восени. Однак російська армія не є настільки потужною, як хотілось би, а Путін зараз зосереджений на протестах у Хабаровську. Чи зможе попри це глава Російської Федерації здійснити наступ на Україну – читайте далі.

Російський журналіст Ігор Яковенко спростував думки експертів в ефірі 24 каналу.

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Ігор Яковенко ствердив, що Путін завжди готує наступи, адже "він не може не готувати нові акти агресії". Однак зараз Україна є значно сильнішою за Росію, а тому цей наступ може просто провалитись.

Якщо в Україні не відбудеться якогось внутрішнього вибуху, який серйозно послабить обороноздатність України, то жоден наступ не закінчиться успіхом,

– сказав журналіст.

"Путін може зараз вбивати десятки українців на Донбасі, але він не в змозі захопити хоча б кілька десятків кілометрів української землі. У нього немає для цього ресурсів: ні людських, ні фінансових, ні технічних, ні воєнних", – запевнив журналіст.

За словами Яковенка, є ще одна причина, чому Путін точно не наступить на Україну. "У Путіна головне завдання – подавити ті протести, які сьогодні з Хабароська переміщаються в інші регіони. Проблема в тому, що протести переростають в антикремлівський характер. Головне гасло скоро буде: "Путіна у відставку!", – розповів Яковенко.

Довідка. Вже понад 2 тижні у російському місті Хабаровськ тривають масштабні акції протесту. Почалось все з того, що люди вимагали звільнити арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Однак тепер протестувальники почали вимагати відставки Володимира Путіна.