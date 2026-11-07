"Все стереть невозможно": военный аналитик оценил намерения Путина уничтожить инфраструктуру

7 ноября военный обозреватель Денис Попович опроверг заявления о способности России уничтожить все ключевые объекты в Украине. Он подчеркнул, что полностью разрушить всю инфраструктуру невозможно, а армия противника дезориентирована.

В эфире 24 Канала эксперт проанализировал угрозы Кремля вывести из строя все мосты, порты и электростанции нашей страны. По его словам, подобные заявления являются очередной крайностью, ведь у врага не хватает ресурсов для таких апокалиптических сценариев.

Почему Кремль не сможет уничтожить все

Комментируя статью Financial Times о планах врага лишить Украину базовых коммуникаций, обозреватель подчеркнул, что повторить масштабные разрушения по всей стране дистанционно не удастся.

Стереть все невозможно. Для того чтобы стереть все, нужно подойти вплотную к городу и обстреливать его постоянно, каждый день – сделать то, что произошло с Угледаром. Но у Путина нет возможности уничтожить все в Украине. В то же время что он собирается продолжать войну – это, к сожалению, правда,

– подчеркнул аналитик.

Разочарование военных корреспондентов и нехватка снабжения

В то же время внутри самого российского общества растет напряжение. Среди так называемых Z-блогеров распространяются панические настроения из-за острого дефицита боеприпасов, дронов и полного непонимания конечной цели кампании.

Главное – это вопрос: а в чем цель войны, когда она закончится? Где вот тот Рейхстаг, который нужно взять? Война, которая ведется ради войны, ничем хорошим не закончится,

– отметил эксперт.

Подобные настроения царят и среди рядового состава оккупационной армии на линии соприкосновения. Пленные захватчики массово жалуются на отсутствие эвакуации и критические проблемы с логистикой.

Они рассказывают, в каких условиях им приходится воевать: отсутствие эвакуации, отсутствие элементарных средств и снабжения. Там они чуть ли не кору с деревьев ели. Что нашли на земле, то и съели. В таких условиях нормального настроения у них не будет,

– подчеркнул Денис Попович.

Эксперт проанализировал угрозы Кремля: видео

Проблемы с российским космосом

Кроме того, эксперт прокомментировал данные военной разведки о попытках РФ запустить спутниковую систему "Рассвет" как аналог Starlink. По его оценке, эта сеть пока не способна обеспечить надежную связь.

С этой системой есть проблемы: некоторые спутники не удерживаются на орбите и падают. Запуск этой сети на полную мощность займет время. Однако это вызов. Мы видим, что Россия пытается перенести войну в космическое пространство,

– отметил аналитик, напомнив об опасных маневрах российского аппарата вблизи финского спутника ICEYE в октябре.

Ранее обозреватель также обращал внимание на то, что из-за украинских ударов российская ПВО все хуже прикрывает стратегические объекты в глубине собственной территории.