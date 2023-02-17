Массовое применение российской авиации в Украине: удастся ли это врагу

Все активно обсуждают возможную новую попытку Московии параллельно возобновлению наступательных усилий на земле также пытаться изменить в свою пользу и ситуацию в воздушном измерении. То есть враг может попытаться добиться возможности свободно использовать пилотируемую авиацию.

Важное достижение, с которым мало учитываются

Сегодня, как известно, Украина путем реализации стратегии запрета доминирования в воздухе гарантировала то, что воздушное пространство остается зоной риска для самолетов и вертолетов воздушно-космических сил Московии.

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Это очень большое достижение Воздушных сил ВСУ и ПВО Сухопутных войск, к которому есть меньше внимания, чем к нашим действиям на суше или на море.

Если бы пилотируемая авиация Московии могла бы свободно работать в глубине воздушного пространства, то нам было бы в разы труднее эффективно реализовать задачи в обороне и наступлении на суше, на море, да и тыл тоже был бы гораздо уязвимее.

Поэтому желание Московии захватить доминирование в воздухе понятно. Ведь без возможности свободно применять пилотируемую авиацию в интересах наземных группировок целей нового наступления будет трудно достичь.

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Но есть сомнения, что попытки Московии добиться успехов в воздушном домене будут более результативными, чем в прошлом году. Ничего за этот год не улучшилось для ПКС Московии в плане разведки и доразведки целей, координации качественного применения значительных сил с целью преодолеть ПВО, использование комплексных тактик подавления ПВО.

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Похоже, что новая попытка наступления Московии в воздухе будет подобна действиям вокруг Бахмута – попытка взять банальным количеством, перегрузив нашу ПВО.