Об этом предупреждает Служба военной разведки Дании (DDIS), сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Более того, там очерчивают временные рамки усиления военной угрозы со стороны России в случае прекращения военных действий в Украине.

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Какие сроки называет DDIS

По данным оценки, Россия способна развязать локальную войну против другого соседнего государства в течение 6 месяцев. В частности, она может реально угрожать членам НАТО в Балтийском регионе уже через 2 года.

Если НАТО не будет перевооружаться такими же темпами, как страна-агрессор, она может подготовиться к широкомасштабной войне в Европе за 5 лет.

В Институте изучения войны считают, что Россия готовится к будущему конфликту с НАТО, в частности, через усилия по реструктуризации своей армии.

Речь идет о возрождении Московского и Ленинградского военных округов, создании долгосрочных механизмов милитаризации, а также радикализацию российского общества против западных идеалов и ценностей.

Сейчас Россия избегает действий, которые могут повлечь нарушение Статьи 5 НАТО – обязательства по взаимной самообороне, – но может пойти на большие риски, если почувствует изменение баланса сил в свою пользу,

– говорится в сообщении.

DDIS отмечает, что если Россия будет считать НАТО ослабленным в военном или политическом плане, она может быть более склонной к нападению на его европейского члена, особенно если будет сомневаться в военной поддержке Европы со стороны США.

Ранее аналитики ISW писали, что российская армия использует технические инновации, разработанные во время войны в Украине, и против стран НАТО. Речь идет о применении беспилотников, в частности, устойчивости дронов к радиоэлектронной борьбе и собственных возможностей РЭБ.

В течение 2024 года командование НАТО все чаще предупреждало о российских диверсиях и гибридных операциях против стран-членов.