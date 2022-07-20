Терроборонцы проходят обучение по тактической медицине и огневой подготовке

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-офицер 112 бригады ТРО ВСУ Андрей Ковалев, сообщает 24 канал. Он поддержал недавнее высказывание Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что врагу не удастся резко перенести боевые действия под Киев, поскольку украинские силы надежно охраняют столицу и для защиты города созданы соответствующие группировки войск.

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Андрей Ковалев подчеркнул, что оккупантам не удастся перенести горячие точки под Киев, ведь в столице сконцентрировано большое количество боеспособных и эффективных объединений ВСУ.

Он отметил, что 112 бригада ТРО находится на рубежах обороны Киева. Ковалев рассказал, что 112 бригада состоит из добровольцев, которые в первые дни вызвались вступить в нее.

Часть терроборонцев 112 бригады, которые не находятся на рубежах обороны или на фронте, проходят обучение по тактической медицине и огневой подготовке.

Андрей Ковалев сообщил, что они постоянно проходят тренировки, ведь еще в феврале эти люди работали по гражданским специальностям. Теперь они должны стать настоящими военными.

Пресс-офицер отметил, что первый опыт терроборонцев 112 бригады ТРО был получен в боях за оборону Киева.

ВСУ выбили оккупантов из Киевской области

Вооруженные силы Украины в конце марта – начале апреля выбили российских захватчиков с Севера нашей страны. Некоторые населенные пункты Киевской области практически месяц были под оккупацией, и там велись боевые действия.

После того как ВСУ освободили Киевскую область, стало известно о зверствах россиян над украинцами и массовых убийствах. По состоянию на июль известно, что оккупанты убили более 1300 местных жителей. Большинство из них были расстреляны.

До сих пор в Киевской области считаются пропавшими без вести около 300 человек.

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