Тероборонці проходять навчання з тактичної медицини та вогневої підготовки

Про це в ефірі телемарафону заявив пресофіцер 112 бригади ТРО ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє 24 канал. Він підтримав недавнє висловлювання Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що ворогу не вдасться різко перенести бойові дії під Київ, оскільки українські сили надійно охороняють столицю і для захисту міста створені відповідні угруповання військ.

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Андрій Ковальов наголосив, що окупантам не вдасться перенести гарячі точки під Київ, адже в столиці сконцентрована велика кількість боєздатних та ефективних з'єднань ЗСУ.

Він зазначив, що 112 бригада ТРО перебуває на рубежах оборони Києва. Ковальов розповів, що 112 бригада складається з добровольців, які в перші дні зголосилися вступити до неї.

Частина тероборонців 112 бригади, які не перебувають на рубежах оборони або ж на фронті, наразі проходять навчання з тактичної медицини та вогневої підготовки.

Андрій Ковальов повідомив, що вони постійно проходять тренування, адже ще в лютому ці люди працювали за цивільними спеціальностями. Тепер же вони мають стати справжніми військовими.

Пресофіцер зазначив, що перший досвід тероборонці 112 бригади ТРО був здобутий у боях за оборону Києва.

ЗСУ вибили окупантів з Київщини

Збройні Сили України наприкінці березня – на початку квітня вибили російських загарбників з Півночі нашої країни. Деякі населені пункти Київської області практично місяць були під окупацією і там велися бойові дії.

Після того, як ЗСУ звільнили Київщину, стало відомо про звірства росіян над українцями та масові вбивства. Станом на липень відомо, що окупанти вбили понад 1300 місцевих жителів. Більшість з них були розстріляні.

Досі на Київщині вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб.

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