У России нет шансов погрузить Украину в темноту — глава ДТЭК

В Украине продолжают возобновлять энергосистему после массированных ракетных атак оккупантов. В ДТЭК рассказали, сможет ли Россия погрузить наше государство во тьму.

Об этом во время выступления на Киевском форуме безопасности заявил глава ДТЭК Максим Тимченко. Глава ДТЭК подчеркнул, что ни одна энергосистема в мире, совпадающая по размерам с украинским, никогда не испытывала таких повреждений, которые получила наша энергосистема на прошлой неделе.

Мы более чем уверены, особенно после атаки, которая была на прошлой неделе, что у России нет шансов на то, чтобы погрузить Украину в темноту,

– подчеркнул Тимченко.