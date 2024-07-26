Разведка Эстонии оценила возможности России вести войну в 2025 году и после

26 июля 2024, 21:32
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ERR

Оккупанты продолжают нести огромные потери среди вооружения и личного состава. Однако даже несмотря на это Россия будет иметь ресурсы для продолжения ведения войны в 2025 году и после него.

Такое мнение высказал глава Центральной военной разведки Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга. По его словам, не стоит недооценивать страну-агрессора.

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Что сказали в разведке Эстонии

Глава разведки убежден, что россиянам не удается достичь целей в рамках своего летнего наступления, в связи с чем ВСУ, вероятно, смогут выдержать оборону. Он также напомнил недавнее отражение одного крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении.

Возможно, попытка на этой неделе – это еще одна такая отчаянная попытка немножко протиснуться сбоку и попытаться повлиять на тылы украинцев таким образом, чтобы те другие участки, где идут активные боевые действия, чтобы украинцы были вынуждены выйти оттуда просто потому, что их логистические пути где-то отрезаны,
– сказал Кивисельг.

В то же время, по его словам, не стоит ожидать того, что Россия исчерпает военную технику и силы в 2025 году, поскольку враг имеет собственных партнеров и союзников, которые будут поддерживать его ресурсами для продолжения ведения войны, среди которых – Иран и КНДР.

Как утверждает глава разведки, текущие потери России привели к тому, что в дальнейшем ей будет очень трудно пополнять свой личный состав и технику. Однако население страны-агрессора все еще настолько велико, что пока не наблюдается тенденции к серьезным изменениям на поле боя.

К слову, несколько дней подряд говорят о возможном наступлении оккупантов на Запорожье. Впрочем, по данным ГУР МО, существенных изменений во вражеской группировке не наблюдается. Они пытаются проводить ротации, несут большие потери. Приоритетным направлением для врага остается Донбасс.

Автор: Маргарита Волошина