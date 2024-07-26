Разведка Эстонии оценила возможности России вести войну в 2025 году и после

Оккупанты продолжают нести огромные потери среди вооружения и личного состава. Однако даже несмотря на это Россия будет иметь ресурсы для продолжения ведения войны в 2025 году и после него.

Такое мнение высказал глава Центральной военной разведки Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга. По его словам, не стоит недооценивать страну-агрессора.

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Что сказали в разведке Эстонии

Глава разведки убежден, что россиянам не удается достичь целей в рамках своего летнего наступления, в связи с чем ВСУ, вероятно, смогут выдержать оборону. Он также напомнил недавнее отражение одного крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении.

Возможно, попытка на этой неделе – это еще одна такая отчаянная попытка немножко протиснуться сбоку и попытаться повлиять на тылы украинцев таким образом, чтобы те другие участки, где идут активные боевые действия, чтобы украинцы были вынуждены выйти оттуда просто потому, что их логистические пути где-то отрезаны,

– сказал Кивисельг.

В то же время, по его словам, не стоит ожидать того, что Россия исчерпает военную технику и силы в 2025 году, поскольку враг имеет собственных партнеров и союзников, которые будут поддерживать его ресурсами для продолжения ведения войны, среди которых – Иран и КНДР.

Как утверждает глава разведки, текущие потери России привели к тому, что в дальнейшем ей будет очень трудно пополнять свой личный состав и технику. Однако население страны-агрессора все еще настолько велико, что пока не наблюдается тенденции к серьезным изменениям на поле боя.

К слову, несколько дней подряд говорят о возможном наступлении оккупантов на Запорожье. Впрочем, по данным ГУР МО, существенных изменений во вражеской группировке не наблюдается. Они пытаются проводить ротации, несут большие потери. Приоритетным направлением для врага остается Донбасс.