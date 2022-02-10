Сможет ли Украина отказаться от чужого газа

28 января 2021 года в стенах Верховной Рады премьер-министр Денис Шмигаль заявил: до 2030 года правительство планирует обеспечить потребности Украины в газе путем собственной добычи. Далее читайте на украинском в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Газові виклики для України

Така заява могла виникнути на фоні низки факторів. Зокрема – рекордного та неочікуваного зростання ціни на газ, постійних загроз зриву опалювального сезону в Україні, газової залежності від імпорту.

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Схожі плани в Україні вже були. Наприкінці 2016 року Кабмін затвердив Програму "20/20", яка передбачала, що "Укргазвидобування" до 2020 року збільшить видобуток до 20 мільярдів кубічних метрів газу та припинить будь-який імпорт.

На презентації Програми "20/20" згадували, що у 1975 році Україна видобувала 69 мільярдів кубічних метрів, у 1990 році – 26 мільярдів кубічних метрів, тоді як у 2016 компанія видобула 14,6 мільярда кубічних метрів. Оновлене керівництво "Украгазвидобування" називало головними причинами падіння видобутку популізм та корупцію, які призвели до:

наявності застарілого обладнання на "Укргазвидобуванні";

використання застарілих технологій видобутку;

браку професіоналів;

недофінансування модернізації;

залежності від імпорту газу.

Амбітні плани залишилися на папері

Програма "20/20" провалилась, й у 2020 році видобуток "Укргазвидобування" склав 14,6 мільярда кубічних метрів, рівно стільки ж, як у 2016 році. Для з'ясування причин провалу Кабмін постановою №1128 у листопаді 2020 року створив спеціальну робочу групу. Але за рік роботи ні причин провалу, ні звіту від робочої групи нема. Якщо аналізувати причини провалу самостійно, то можна виділити дві зовнішні:

Конфлікт "Укргазвидобування" з Полтавською облрадою. За декілька років рада 60 разів відмовила компанії у праві на розробку надр. Однак варто пам'ятати, що після отримання спецдозволу і до початку промислового видобутку минає 3 – 5 років, тому неотримання дозволів у 2018 – 2019 роках не може бути поясненням провалу. Анулювання спецдозволів на розробку Будищансько-Чутівської, Оболонської та Писаревської газоносних площ. Ці родовища "Нафтогаз" готував 5 років і вклав у розробку 600 мільйонів гривень. І саме ці родовища мали стати драйвером Програми "20/20". Рішення суду також було ухвалено за ініціативи депутатів Полтавської облради (основи по газових родовищах – Полтавська та Харківська області).



Амбітна Програма "20/20", яка передбачала істотне збільшення видобутку блакитного палива, провалилася / Фото 24 каналу

Однак зовнішні причини – не єдині. Були також претензії до якості планування і виконання Програми "20/20". У висновку Інституту газу НАН сказано: "Незважаючи на елементи достатньо передового та інноваційного бачення, Програма "20/20" не є інвестиційним документом, а це – звичайний совковий затратний план".

Претензією науковців, серед іншого, була відсутність планів видобутку за кожним із наявних в "Укргазвидобування" 153 родовищ. Науковці дійшли висновку, що реалістичним для "Укргазвидобування" буде збільшення видобутку лише до 16 – 17 мільярдів кубічних метрів до 2020 року, а не до 20 мільярдів кубічних метрів.

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Очікування і реальність

Чим нинішні обіцянки уряду відрізняються від 2016 року? Нинішні є масштабнішими. У 2016 "Укргазвидобування" мало збільшити видобуток із 14,6 мільярда кубічних метрів до 20 мільярдів кубічних метрів, тобто на 37%. Зараз, щоб покрити все споживання, "Укргазвидобування" має збільшити видобуток з 13,7 мільярда кубічних метрів до 20,7 мільярда кубічних метрів. Це вже 51% збільшення.

Але є одна спільна риса: як і в Програмі "20/20", те, що плани не виконуються, стане зрозуміло мінімум через 2 – 3 роки. До того часу ніщо не заважатиме владі роздавати обіцянки.

Чи можна збільшити власний видобуток газу в Україні? Однозначно – так. Щонайменше до 16 – 17 мільярдів кубічних метрів на рік, що вже буде значно краще, ніж зараз.

Як можна стимулювати збільшення видобутку газу?

Ліквідація адміністративних перепон з доступом "Укргазвидобування" до спецдозволів на право видобутку нових родовищ.

Зменшення фіскального навантаження на нові проєкти.

Інвестиції та їх доцільне використання.

У 2021 році споживання газу в Україні становило 26,8 мільярдів кубічних метрів. Видобуток – 19,8 мільярда кубічних метрів, з яких 13,7 мільярда кубічних метрів – "Укргазвидобування", 5 мільярдів кубічних метрів – приватні компанії, які за останні 10 років збільшили видобуток у 2 рази, ще близько 1 мільярда кубічних метрів – "Укрнафта".

Програма "20/20" передбачала, що "Укргазвидобування" вкладатиме щорічно 30 – 40 мільярдів гривень у розвиток. Фактично грошей компанія мала достатньо, але виникли проблеми з їх освоєнням.

Найкраща ситуація була 2019 року, коли при плані у 38 мільярдів гривень фактично проінвестували 27 мільярдів гривень. Найгірша ситуація спостерігалася у 2017 році, коли при плані у 30 мільярдів гривень освоїли лише 12 мільярдів гривень.

Сьогодні, за результатами ІІІ кварталу 2021 року, чистий прибуток "Укргазвидобування" складає 22 мільярди гривень, додатково ще 8 мільярдів гривень нараховано амортизації. Тобто компанія має ресурс у понад 30 мільярдів гривень, який можна інвестувати у розробку нових свердловин. Хоча тоді державний бюджет не отримає дивідендів від "Укргазвидобування".

Чи буде це зроблено? "Без надії сподіваюсь!". Виходячи з досвіду Програми "20/20", ми не бачимо, щоб влада зробила висновки після її провалу.

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