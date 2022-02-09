Жертви, на які готовий Лукашенко заради Москви

Відповідь полягала в тому, що Білорусь більше втратить від зупинки торгівлі з Україною. У 2021 році український експорт в Білорусь склав 1,5 мільярда доларів США.

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При цьому білоруський експорт в Україну – 4,8 мільярда доларів. Отже в грошовому вираженні Білорусь дійсно втратить більше. Особливо враховуючи, що експорт в Україну – це 12% всього білоруського експорту.

Але білоруські погрози полягали дещо в іншому – не просто припинити торгівлю, а припинити продаж енергоресурсів. Напевно, мова йшла про бензин та дизель.

І по суті цих погроз наш президент нічого не відповів, тому що відповідати нічого. З 4,8 мільярда доларів білоруського експорту в Україну 2,4 мільярда – це товари 2710 позиції Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності – "нафта і нафтопродукти з вмістом нафти 70% і більше".

Вибір між злом і злом

Загалом весь український імпорт за позицією 2710 у 2021 році склав 5,6 мільярда доларів США, тобто доля Білорусі – 42%. Якщо цей імпорт зупиниться, варто подивитись, у кого ще ми закуповуємо нафтопродукти: можливо, переорієнтуємося на них.

Зверніть увагу! На другому місці – Росія. У 2021 році імпорт за позицією 2710 склав 1,2 мільярда доларів США. Не кращий кандидат на заміщення білоруських товарів.



Україна опинилася в ситуації, коли Білорусь та Росія виявилися її головними постачальниками палива / Фото Getty Images

На третьому місці Литва – 655 мільйонів доларів. Але, на жаль, варіант імпорту литовських нафтопродуктів став неможливим із 7 лютого. Білорусь заборонила транзит литовських товарів своєю територією у відповідь на аналогічну заборону Литви. І результатом цієї заборони стане ще більша залежність України від білоруських та російських нафтопродуктів.

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Гра в монополію

Влітку минулого року фахівці Українського інституту майбутнього зазначали: "За останні 15 років Україна суттєво погіршила рівень імпортної залежності від постачальників нафти та нафтопродуктів. Національні виробники покривали виробництво лише 49% від обсягів споживання бензинів, 15% дизпалива та 20% зрідженого газу. В Україні залишився лише один великий нафтопереробний завод, який працює, – Кременчуцький".

Контролює нафтопереробний завод група "Приват", з якою пов'язана мало не половина чинного меморандуму України з МВФ: від ухвалення стратегії повернення активів банків до звітування Офісу генпрокурора про хід розслідувань проти колишніх власників банків. Не кажучи вже про санкції та кримінальні справи у США проти бенефіціарів групи.

Показово! Тому, навіть відмовившись від імпорту нафтопродуктів, ми опинимось в ситуації можливої монополії. В групі "А-95" зазначають, що після зупинки імпорту з Литви доля Росії та Білорусі в імпорті нафтопродуктів складе 85%.

Є надія на польський концерн Orlen, але поставки потрібно починати з нуля. А поки влада перебуває на розтяжці між поганим варіантом і ще гіршим.

Як і в ситуації з газовою незалежністю, для ліквідації залежності від імпорту нафтопродуктів потрібна системна кваліфікована багаторічна робота. Поки що виглядає, що ця задача – занадто складна для влади.

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