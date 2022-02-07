Напряженное ожидание

Мы надеемся, что до конца игр Кремль не начнет военные действия, дабы не рассердить китайских товарищей.

Актуально Сейчас у Путина последний шанс

Мы активно комментируем визит Путина в Пекин и его встречу с генсеком Си Цзиньпином. И, разумеется, обсуждаем российско-китайский альянс, наметившийся в эти дни.

В украинской картине мира статус коммунистического Китая всегда оставался неопределенным. Если с 2014 года коллективный Запад выступает в роли нашего союзника и цивилизационного ориентира, а Россия – в качестве врага и антипримера, то с КНР все сложно и неоднозначно.

Туманный образ друга врага

Не считая Китай союзным государством, Украина с пиететом относится к его экономической и технологической мощи. Китайская экспансия никогда не вызывала в Киеве заметной тревоги, зато сопровождалась шутками о скором поглощении российской Сибири и Дальнего Востока.

Примечательно! Позиционируя себя как бастион демократии, Украина не испытывает особого отвращения к деспотичным китайским порядкам. Нарушение прав человека, жесткая цензура, судьба притесняемых уйгуров – все это находит живой отклик на Западе, но не в украинском обществе.

Двойные стандарты

Разоблачая тоталитарные преступления и приравнивая Сталина к Гитлеру, Украина не ставит в тот же ряд Мао Цзэдуна, до сих пор чтимого в КНР.

Мы постоянно напоминаем миру о трагедии украинского Голодомора, но китайский Голодомор 1959 – 1961 годов остается для многих из нас неизвестной страницей истории.

Отечественные блогеры и публицисты очень часто сравнивают Украину с Израилем, но почти никогда – с Тайванем. Казалось бы, демократическая страна, отбивающаяся от притязаний могучего авторитарного соседа, в чем-то похожа на нас. Однако солидарности с далеким островным государством мы не чувствуем.

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Сейчас Китай является другом главного врага Украины / Фото "Курс Украины"

Слияние империй зла

Иными словами, украинцы не рассматривают нынешний Китай как империю зла. Более того, западные претензии к КНР порождают некоторую ревность – на наш взгляд, это отвлекает мировое внимание от настоящей империи зла, каковой мы считаем путинскую Россию.

До недавнего времени соперничество между демократическим Западом и коммунистическим Китаем воспринималось в Украине как чужая война. Как нечто второстепенное и не особенно важное. Как противостояние, которое не задевает нас напрямую и от которого вполне можно отмахнуться. Но, похоже, период отстраненности подходит к концу.

Сближение Пекина и Москвы становится реальностью. И мы больше не сможем делать вид, будто антидемократические и антизападные ценности китайского руководства не затрагивают украинцев. Теперь КНР – друг нашего врага.

Китай поддерживает кремлевские требования о нерасширении НАТО, непосредственно касающиеся Украины.

Китай подставляет плечо российской экономике, что должно помочь Кремлю в случае введения новых западных санкций.

Китай явно готов согласиться с московской агрессией против Киева: взамен на такое же благосклонное отношение РФ к пекинской агрессии против Тайваня.

Что ж, добро пожаловать в новый мир. Мир, который все отчетливее делится на союзников и противников и оставляет все меньше места для неопределенности.

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