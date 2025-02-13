Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Имеет ли шанс Украина на вступление в НАТО

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина все еще может стать членом НАТО в будущем, если выполнит все условия.

Я не думаю, что членство в НАТО как таковое будет исключено для Украины,

– заявил Йонсон перед встречей министров обороны стран-членов альянса НАТО в Брюсселе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп считает вступление Украины в НАТО маловероятным. Во время пресс-конференции в Овальном кабинете 12 февраля, отвечая на вопрос о возможном снятии вопроса членства Украины в Альянсе с повестки дня, он отметил, что "не против" и "не думает, что это практично".

Этим он подтвердил словам министра обороны США Пита Гегсета, который ранее заявил, что считает членство Украины в Альянсе нереалистичным. Также он считает нереалистичным возвращение Украине территорий до границ 2014 года.