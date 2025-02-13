Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чи має шанс Україна на вступ в НАТО

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна все ще може стати членом НАТО в майбутньому, якщо виконає всі умови.

Я не думаю, що членство в НАТО як таке буде виключено для України,

– заявив Йонсон перед зустріччю міністрів оборони країн-членів альянсу НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вважає вступ України до НАТО малоймовірним. Під час пресконференції в Овальному кабінеті 12 лютого, відповідаючи на запитання щодо можливого зняття питання членства України в Альянсі з порядку денного, він зазначив, що "не проти" і "не думає, що це практично".

Цим він підтвердив словами міністра оборони США Піта Гегсета, який раніше заявив, що вважає членство України в Альянсі є нереалістичним. Також він вважає нереалістичним повернення Україні територій до кордонів 2014 року.