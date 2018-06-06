21:35
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, сегодня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, сегодня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Сможет ли Италия повлиять на политику ЕС в отношении России

17 Читати новину українською

Мировое сообщество все чаще начинает говорить о дружеских отношениях с Россией. Венгрия, Греция, Австрия, Германия, а теперь к этому списку добавилась еще и Италия. Новое правительство страны во главе с премьером Джузеппе Конте открыто выступает за снятие санкций с Кремля.

В Италии наконец сформировали новое правительство. Политический кризис в стране продолжался с марта после парламентских выборов. Сначала политсилы не могли сформировать коалиционное большинство. Позже не смогли выбрать себе главу правительства.

Читайте также: В НАТО объяснили, почему важны санкции против России

Теперь же с премьером таки определились. Им стал малоизвестный компромиссный кандидат Джузеппе Конте. Он – профессор и упорный правозащитник. В политике новичок. Однако, уже на весь мир заявил, что выступает за снятие санкций из России. Его правительство с антиевропейскими и пропутинскими партиями уже завоевало доверие сограждан.

Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

Мы будем поддерживать большую открытость в отношении России, которая в последние годы укрепила свою международную роль в различных геополитических кризисах. Мы будем настаивать на пересмотре санкций, которые рискуют подорвать российское гражданское общество,
– заявил Джузеппе Конте.

За дружеские отношения с Россией высказались и в Австрии, куда вчера с рабочим визитом приехал Владимир Путин. В Вене заверили – будут продолжать экономическое сотрудничество с Москвой.

Подписали даже несколько меморандумов об усилении экономических связей. В том числе и о закупке российского газа. Правда, в отличие от Италии, Австрия снимать санкции не спешит. В Вене заверили – будут действовать созвучно с позицией ЕС.

Больше – смотрите в сюжете.

Теги: Новости политики Санкции Новости России Австрия Евросоюз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
сегодня, 21:05 ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
76
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сегодня, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 203
Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
сегодня, 19:02 Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
Яніна Ткачук 168
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сегодня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 3759
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сегодня, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 3014
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук