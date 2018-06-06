Сможет ли Италия повлиять на политику ЕС в отношении России

Мировое сообщество все чаще начинает говорить о дружеских отношениях с Россией. Венгрия, Греция, Австрия, Германия, а теперь к этому списку добавилась еще и Италия. Новое правительство страны во главе с премьером Джузеппе Конте открыто выступает за снятие санкций с Кремля.

В Италии наконец сформировали новое правительство. Политический кризис в стране продолжался с марта после парламентских выборов. Сначала политсилы не могли сформировать коалиционное большинство. Позже не смогли выбрать себе главу правительства.

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Теперь же с премьером таки определились. Им стал малоизвестный компромиссный кандидат Джузеппе Конте. Он – профессор и упорный правозащитник. В политике новичок. Однако, уже на весь мир заявил, что выступает за снятие санкций из России. Его правительство с антиевропейскими и пропутинскими партиями уже завоевало доверие сограждан.

Джузеппе Конте

Мы будем поддерживать большую открытость в отношении России, которая в последние годы укрепила свою международную роль в различных геополитических кризисах. Мы будем настаивать на пересмотре санкций, которые рискуют подорвать российское гражданское общество,

– заявил Джузеппе Конте.

За дружеские отношения с Россией высказались и в Австрии, куда вчера с рабочим визитом приехал Владимир Путин. В Вене заверили – будут продолжать экономическое сотрудничество с Москвой.

Подписали даже несколько меморандумов об усилении экономических связей. В том числе и о закупке российского газа. Правда, в отличие от Италии, Австрия снимать санкции не спешит. В Вене заверили – будут действовать созвучно с позицией ЕС.

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