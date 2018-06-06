Чи зможе Італія вплинути на політику ЄС щодо Росії

Світова спільнота дедалі частіше починає говорити про дружні стосунки з Росією. Угорщина, Греція, Австрія, Німеччина, а тепер до цього списку додалася ще й Італія. Новий уряд країни на чолі з прем'єром Джузеппе Конте відкрито виступає за зняття санкцій із Кремля.

В Італії нарешті сформували новий уряд. Політична криза у країні тривала від березня після парламентських виборів. Спочатку політсили не могли сформувати коаліційну більшість. Пізніше не змогли вибрати собі главу уряду.

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Тепер же із прем'єром таки визначилися. Ним став маловідомий компромісний кандидат Джузеппе Конте. Він – професор та завзятий правозахисник. У політиці новачок. Однак, вже на весь світ заявив, що виступає за зняття санкцій із Росії. Його уряд із антиєвропейськими та пропутінськими партіями вже завоював довіру співгромадян.



Джузеппе Конте

Ми будемо підтримувати більшу відкритість щодо Росії, яка в останні роки зміцнила свою міжнародну роль у різних геополітичних кризах. Ми будемо наполягати на перегляді санкцій, що ризикують підірвати російське громадянське суспільство,

– заявив Джузеппе Конте.

За дружні відносини із Росією висловилися і в Австрії, куди вчора із робочим візитом приїхав Владимир Путін. У Відні запевнили – будуть продовжувати економічну співпрацю із Москвою.

Підписали навіть кілька меморандумів про посилення економічних зв'язків. В тому числі і про закупівлю російського газу. Щоправда, на відміну від Італії, Австрія знімати санкції не поспішає. У Відні запевнили – діятимуть співзвучно із позицією ЄС.

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