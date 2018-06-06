22:56
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
18°C 10°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, сьогодні
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чи зможе Італія вплинути на політику ЄС щодо Росії

255 Читать новость на русском

Світова спільнота дедалі частіше починає говорити про дружні стосунки з Росією. Угорщина, Греція, Австрія, Німеччина, а тепер до цього списку додалася ще й Італія. Новий уряд країни на чолі з прем'єром Джузеппе Конте відкрито виступає за зняття санкцій із Кремля.

В Італії нарешті сформували новий уряд. Політична криза у країні тривала від березня після парламентських виборів. Спочатку політсили не могли сформувати коаліційну більшість. Пізніше не змогли вибрати собі главу уряду.

Читайте також: У НАТО пояснили, чому важливі санкції проти Росії

Тепер же із прем'єром таки визначилися. Ним став маловідомий компромісний кандидат Джузеппе Конте. Він – професор та завзятий правозахисник. У політиці новачок. Однак, вже на весь світ заявив, що виступає за зняття санкцій із Росії. Його уряд із антиєвропейськими та пропутінськими партіями вже завоював довіру співгромадян.

Джузеппе Конте
Джузеппе Конте

Ми будемо підтримувати більшу відкритість щодо Росії, яка в останні роки зміцнила свою міжнародну роль у різних геополітичних кризах. Ми будемо наполягати на перегляді санкцій, що ризикують підірвати російське громадянське суспільство,
– заявив Джузеппе Конте.

За дружні відносини із Росією висловилися і в Австрії, куди вчора із робочим візитом приїхав Владимир Путін. У Відні запевнили – будуть продовжувати економічну співпрацю із Москвою.

Підписали навіть кілька меморандумів про посилення економічних зв'язків. В тому числі і про закупівлю російського газу. Щоправда, на відміну від Італії, Австрія знімати санкції не поспішає. У Відні запевнили – діятимуть співзвучно із позицією ЄС.

Більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Євросоюз Австрія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
сьогодні, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 92
Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
сьогодні, 22:00 Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
1310
ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
сьогодні, 21:05 ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
927
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сьогодні, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 672
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
сьогодні, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 798
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук