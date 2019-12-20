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      Смухлевать было невозможно: Дейнека о том, как выбирали новых руководителей пограничных отрядов

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      В Киеве провели конкурс на новых руководителей пограничных отрядов / bbc.com

      Государственная пограничная служба 19 декабря провела открытый отбор кандидатов на должности руководителей пограничных отрядов. Это один из шагов к полной перезагрузке таможни и искоренения коррупции, говорят в ведомстве.

      Из сорока кандидатов к конкурсу допустили только 25. Об этом "Громадьскому радіо" рассказал председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

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      Кандидатов проверяли на знание пограничного законодательства, физическую и огневую подготовку, знание украинского делового языка и иностранного. Комиссия по отбору кандидатов состояла из украинских специалистов, а также международных представителей – от Посольства США в Украине и Международной организации по миграции.

      Сергей Дайнеко убеждает: по этой причине смухлевать или подкупить комиссию кандидаты не имели ни возможностей, ни желания. Это подтвердил и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

      Процесс отбора будущих начальников отрядов является очень-очень важным. Важным является и то, что этот отбор – прозрачный и открытый. Это означает, что будущие руководители – лучшие. Это дает уверенности данным кандидатам, что они действительно лучшие среди всех,
      – сказал Тейлор.

      Несогласные с результатом конкурса могут обжаловать решение комиссии. В таком случае будет собираться дополнительная комиссия и изучать претензии.

      Для чего нужен конкурс

      Чтобы кадрово перезагрузить таможню. Первые пять победителей конкурса возглавят пограничные отряды уже через несколько дней после заседания коллегии Госпогранслужбы. Там определят, кого и в какой отряд направят.

      Указано, что учтут и пожелания самих офицеров. Следующими начальниками пограничных отрядов смогут стать только люди из кадрового резерва. Других на видные места не допустят.

      Что известно о Сергее Дейнеке?
      Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил его руководителем Государственной пограничной службы в июне 2019 года. До этого назначения Дейнеко работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы Украины. А до июня 2014-го командовал Луганским пограничным отрядом и героически защищал его.

      Смотрите эксклюзивное интервью с Сергеем Дейнекой

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Госпогранслужба Сергей Дейнеко
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