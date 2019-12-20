Смухлевать было невозможно: Дейнека о том, как выбирали новых руководителей пограничных отрядов

Государственная пограничная служба 19 декабря провела открытый отбор кандидатов на должности руководителей пограничных отрядов. Это один из шагов к полной перезагрузке таможни и искоренения коррупции, говорят в ведомстве.

Из сорока кандидатов к конкурсу допустили только 25. Об этом "Громадьскому радіо" рассказал председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

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Кандидатов проверяли на знание пограничного законодательства, физическую и огневую подготовку, знание украинского делового языка и иностранного. Комиссия по отбору кандидатов состояла из украинских специалистов, а также международных представителей – от Посольства США в Украине и Международной организации по миграции.

Сергей Дайнеко убеждает: по этой причине смухлевать или подкупить комиссию кандидаты не имели ни возможностей, ни желания. Это подтвердил и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Процесс отбора будущих начальников отрядов является очень-очень важным. Важным является и то, что этот отбор – прозрачный и открытый. Это означает, что будущие руководители – лучшие. Это дает уверенности данным кандидатам, что они действительно лучшие среди всех,

– сказал Тейлор.

Несогласные с результатом конкурса могут обжаловать решение комиссии. В таком случае будет собираться дополнительная комиссия и изучать претензии.

Для чего нужен конкурс

Чтобы кадрово перезагрузить таможню. Первые пять победителей конкурса возглавят пограничные отряды уже через несколько дней после заседания коллегии Госпогранслужбы. Там определят, кого и в какой отряд направят.

Указано, что учтут и пожелания самих офицеров. Следующими начальниками пограничных отрядов смогут стать только люди из кадрового резерва. Других на видные места не допустят.

Что известно о Сергее Дейнеке?

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил его руководителем Государственной пограничной службы в июне 2019 года. До этого назначения Дейнеко работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы Украины. А до июня 2014-го командовал Луганским пограничным отрядом и героически защищал его.

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