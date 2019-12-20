Змахлювати було неможливо: Дейнека про те, як обирали нових керівників прикордонних загонів

Державна прикордонна служба 19 грудня провела відкритий відбір кандидатів на посади керівників прикордонних загонів. Це один із кроків до повного перезавантаження митниці та викорінення корупції, кажуть у відомстві.

Із сорока кандидатів до конкурсу допустили лише 25-х. Про це Громадському радіо розповів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

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Кандидатів перевіряли на знання прикордонного законодавства, фізичну і вогневу підготовку, знання української ділової мови та іноземної. Комісія з відбору кандидатів складалася із українських фахівців, а також міжнародних представників – від Посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції.

Сергій Дайнеко переконує: через це змахлювати або підкупити комісію кандидати не мали ні можливостей, ні бажання. Це підтвердив і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Процес відбору майбутніх начальників загонів є дуже-дуже важливим. Важливим є і те, що цей відбір – прозорий і відкритий. Це означає, що майбутні керівники – найкращі. Це дає впевненості цим кандидатам, що вони дійсно є найкращі серед всіх,

– сказав Тейлор.

Незгодні із результатом конкурсу можуть оскаржити рішення комісії. У такому разі збиратиметься додаткова комісія і вивчатиме претензії.

Для чого потрібний конкурс

Аби кадрово перезавантажити митницю. Перші п’ять переможців конкурсу очолять прикордонні загони вже за кілька днів – після засідання колегії Держприкордонслужби. Там визначать, кого і до якого загону направлять.

Зазначено, що врахують і побажання самих офіцерів. Наступними начальниками прикордонних загонів зможуть стати лише люди із кадрового резерву. Інших на чільні місця не допускатимуть.

Що відомо про Сергія Дейнека?Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив його керівником Державної прикордонної служби у червні 2019 року. До цього призначення Дейнеко працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Держприкордонслужби України. А до червня 2014-го командував Луганським прикордонним загоном та героїчно захищав його.

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