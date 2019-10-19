Я попередив, що нас прийдуть вбивати, – Дейнеко про штурм прикордонного загону в Луганську

Головний прикордонник країни Сергій Дейнеко у 2014 році керував обороною Луганського прикордонного закону. Він та його підлеглі майже чотири дні героїчно відбивали штурм окупантів.

У інтерв'ю 24 каналу в програмі "Голобородько" головний прикордонник України розповів, як саме відбувалася оборона Луганського прикордонного загону.

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За словами Дейнека, працівники його загону бачили людське відношення до них. Оскільки про штурм було відомо заздалегідь, він дав можливість всім піти.

Я попередив, що нас будуть штурмувати. Я попередив, що ми не здамося. Я попередив, що нас прийдуть вбивати,

– розповів він.

Й додав, що вимагав вести вогонь на ураження – стріляти ворогу в голову або тулуб, а не по руках чи ногах – щоб дії були максимально жорсткі. Адже це могло дати можливість уникнути подальших спроб захоплення.

"Яку дають оцінку самі сепаратисти? Вони пишаються тим, що в них була така подія – штурм прикордонного загону. За їх словами, вони зазнали втрат на рівні 22-26, і це лише вбитими. Всі поранення були отримані або в голову, або в тулуб", – зазначив голова Держприкордонслужби.

Й наголосив, що роботою своїх підлеглих він задоволений і може з впевненістю сказати, що недарма їх вчив: вони виконали поставлені завдання.

Що відомо про штурм прикордонного загону в ЛуганськуШтурм розпочався 1 червня 2014 року о 4:00. Луганський прикордонний загін розташовувався на краю міста, одразу за житловим кварталом, який за іронією долі має назву Мирний. Бойовики кинули на штурм до півтисячі людей. Вони атакували прикордонників прямо із дахів та квартир будинків мирних мешканців. Прикордонники не здавались та прийняли бій. 2 червня протягом восьми годин вони відбивали атаки бойовиків під гімн України. Терористи зазнавали втрат, та це їх не зупиняло.



Луганська прикордонна застава мала стратегічне значення, як і аеропорт та військова частина. Адже в майже окупованому місті це були єдині точки, де ще перебували українські сили та майорів український прапор. Збройні сили України на той час обороняли Луганський аеропорт, тому не могли прийти на допомогу. Тож прикордонникам після майже 4-денної облоги надійшов наказ відходити.